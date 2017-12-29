Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Продолжается турнир прогнозов, 27-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

30 декабря

14:30 Фиорентина - Милан (Серия А)

18:00 Челси - Сток Сити (АПЛ)

18:00 Ливерпуль - Лестер (АПЛ)

20:00 Интер - Лацио (Серия А)

20:30 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (АПЛ)

31 декабря

15:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити (АПЛ)

19:30 Вест Хэм - Арсенал (АПЛ)

1 января

18:00 Бернли - Ливерпуль (АПЛ)

20:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

3 января

22:45 Арсенал - Челси (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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