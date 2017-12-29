Турнир прогнозов: анонс 27 тура

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Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Продолжается турнир прогнозов, 27-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

30 декабря

14:30 Фиорентина - Милан (Серия А)

18:00 Челси - Сток Сити (АПЛ)

18:00 Ливерпуль - Лестер (АПЛ)

20:00 Интер - Лацио (Серия А)

20:30 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (АПЛ)

31 декабря

15:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити (АПЛ)

19:30 Вест Хэм - Арсенал (АПЛ)

1 января

18:00 Бернли - Ливерпуль (АПЛ)

20:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

3 января

22:45 Арсенал - Челси (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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