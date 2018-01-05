Турнир прогнозов: анонс 28 тура

Продолжается турнир прогнозов, 28-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

6 января

15:00 Атлетико - Хетафе (Ла Лига)

18:15 Валенсия - Жирона (Ла Лига)

17:00 Милан - Кротоне (Серия А)

20:00 Рома - Аталанта (Серия А)

22:45 Севилья - Бетис (Ла Лига)

22:45 Кальяри - Ювентус (Серия А)

23:00 Нанси - Лион (Кубок Франции)

7 января

18:15 Барселона - Леванте (Ла Лига)

22:45 Сельта - Реал (Ла Лига)

23:00 Ренн - ПСЖ (Кубок Франции)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 27 тура. | http://soccernews.ru