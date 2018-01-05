Турнир прогнозов: анонс 28 тура

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Турнир прогнозов: анонс 28 тура

Продолжается турнир прогнозов, 28-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

6 января

15:00 Атлетико - Хетафе (Ла Лига)

18:15 Валенсия - Жирона (Ла Лига)

17:00 Милан - Кротоне (Серия А)

20:00 Рома - Аталанта (Серия А)

22:45 Севилья - Бетис (Ла Лига)

22:45 Кальяри - Ювентус (Серия А)

23:00 Нанси - Лион (Кубок Франции)

7 января

18:15 Барселона - Леванте (Ла Лига)

22:45 Сельта - Реал (Ла Лига)

23:00 Ренн - ПСЖ (Кубок Франции)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 27 тура. | http://soccernews.ru

комментарии
Taivin

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 1-0, Милан - Кротоне 2-1, Рома - Аталанта 2-1, Севилья - Бетис 2-1, Кальяри - Юве 0-2, Нанси - Лион 0-2, БАРСЕЛОНА - Леванте 3-0, Сельта - реал 1-3, Ренн - ПСЖ 0-3.

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РеалЕкатеринбург

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 1-0, Милан - Кротоне 1-0, Рома - Аталанта 2-0, Севилья - Бетис 2-1, Кальяри - Ювентус 1-2, Нанси - Лион 1-3, Барселона - Леванте 3-0, Сельта - Реал 1-2, Ренн - ПСЖ 1-4

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Зенден

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 2-1, Милан - Кротоне 2-0, Рома - Аталанта 2-1, Севилья - Бетис 2-1, Кальяри - Ювентус 1-2, Нанси - Лион 1-3, Барселона - Леванте 3-0, Сельта - Реал 1-2, Ренн - ПСЖ 0-3.

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Yas

Атлетико - Хетафе - 2:1, Валенсия - Жирона 2-1, Милан - Кротоне 2-0, Рома - Аталанта 2-0, Севилья - Бетис 3-1, Кальяри - Ювентус 1-2, Нанси - Лион 1-3, Барселона - Леванте 3-0, Сельта - Реал 1-2, Ренн - ПСЖ 1-3

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Богдан

атлетико хетафе 1 0 валенсия жирона 2 0 милан кротоне 0 0 рома аталанта 3 1 севилья бетис 1 1 кальяри ювентус 0 3 нанси лион 1 3 барселона леванте 5 0 сельта реал 2 2 ренн псж 0 3

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liverpool40

Атлетико-Хетафе 2:О.Валенсия-Жирона 1:О.Милан-Кротоне 2:О. Рома-Аталанта 1:О.Севилья-Бетис 2:1. Кальяри-Ювентус О:2.Нанси-Лион О:2.Барселона-Леванте 3:О.Сельта-Реал 1:2.Ренн-ПСЖ 1:3.

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SAMUELL

Атлетико - Хетафе — 2:0, Валенсия - Жирона — 2:1, Милан - Кротоне — 2:0, Рома - Аталанта 2:1, Севилья - Бетис — 3:1, Кальяри - Ювентус — 0:3, Нанси - Лион — 0:2; Барселона - Леванте — 3:0, Сельта - Реал — 1:2, Ренн — ПСЖ — 1:4

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Предсказатель

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 1-1, Милан - Кротоне 1-0, Рома - Аталанта 2-0, Севилья - Бетис 2-1, Кальяри - Ювентус 0-3, Нанси - Лион 0-2, Барселона - Леванте 3-0, Сельта - Реал 1-3, Ренн - ПСЖ 1-3

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lopatasamolet

Атлетико - Хетафе - 3:1, Валенсия - Жирона - 3:2, Милан - Кротоне - 2:0, Рома - Аталанта - 2:1, Севилья - Бетис - 3:2, Кальяри - Ювентус - 0:2, Нанси - Лион -1:2, Барселона - Леванте - 2:0, Сельта - Реал - 0:2, Ренн - ПСЖ - 1:3

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Хас

Атлетико - Хетафе — 2:0, Валенсия - Жирона — 3:0, Милан - Кротоне — 2:0, Рома - Аталанта 2:1, Севилья - Бетис — 3:1, Кальяри - Ювентус — 0:3, Нанси - Лион — 0:2; Барселона - Леванте — 5:0, Сельта - Реал — 1:2, Ренн — ПСЖ — 1:4

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WhiteWolff

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 3-1, Милан - Кротоне 2-1, Рома - Аталанта 2-0, Севилья - Бетис 3-1, Кальяри - Ювентус 0-2, Нанси - Лион 1-2, Барселона - Леванте 3-0, Сельта - Реал 1-2, Ренн - ПСЖ 1-4

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lyavon

Атлетико - Хетафе - 3:1, Валенсия - Жирона 2-1, Милан - Кротоне 2-1, Рома - Аталанта 1-0, Севилья - Бетис 3-1, Кальяри - Ювентус 0-2, Нанси - Лион 0-2, Барселона - Леванте 3-0, Сельта - Реал 1-4, Ренн - ПСЖ 0-2

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ali

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 3-1, Милан - Кротоне 2-1, Рома - Аталанта 2-1, Севилья - Бетис 3-1, Кальяри - Ювентус 0-2, Нанси - Лион 2-3, Барселона - Леванте 4-0, Сельта - Реал 1-3, Ренн - ПСЖ 0-2

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Yukon

Атлетико - Хетафе — 2:0, Валенсия - Жирона — 2:0, Милан - Кротоне — 1:0, Рома - Аталанта 2:0, Севилья - Бетис — 2:1, Кальяри - Ювентус — 0:2, Нанси - Лион — 1:1; Барселона - Леванте — 3:0, Сельта - Реал — 0:3, Ренн — ПСЖ — 1:3

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Пьянь

Атлетико - Хетафе - 2:0, Валенсия - Жирона 3-1, Милан - Кротоне 2-1, Рома - Аталанта 2-0, Севилья - Бетис 1-1, Кальяри - Ювентус 0-2, Нанси - Лион 2-1, Барселона - Леванте 4-0, Сельта - Реал 1-3, Ренн - ПСЖ 0-2

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Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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