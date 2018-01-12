Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Продолжается турнир прогнозов, 29-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

12 января

22:30 Байер - Бавария (Бундеслига)

13 января

18:00 Челси - Лестер (АПЛ)

18:15 Реал - Вильярреал (Ла Лига)

20:30 Тоттенхэм - Эвертон (АПЛ)

20:30 РБ Лейпциг - Шальке (Бундеслига)

20:30 Эйбар - Атлетико (Ла Лига)

14 января

16:30 Борнмут - Арсенал (АПЛ)

19:00 Ливерпуль - Манчестер Сити (АПЛ)

20:00 Боруссия Д - Вольфсбург (Бундеслига)

22:45 Реал Сосьедад - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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