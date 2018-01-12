Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Продолжается турнир прогнозов, 29-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

12 января

22:30 Байер - Бавария (Бундеслига)

13 января

18:00 Челси - Лестер (АПЛ)

18:15 Реал - Вильярреал (Ла Лига)

20:30 Тоттенхэм - Эвертон (АПЛ)

20:30 РБ Лейпциг - Шальке (Бундеслига)

20:30 Эйбар - Атлетико (Ла Лига)

14 января

16:30 Борнмут - Арсенал (АПЛ)

19:00 Ливерпуль - Манчестер Сити (АПЛ)

20:00 Боруссия Д - Вольфсбург (Бундеслига)

22:45 Реал Сосьедад - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: "Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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Пьянь

Байер - Бавария 1-3, Челси - Лестер 2-0, Реал - Вильярреал 2-1, Тоттенхэм - Эвертон 3-1, РБ Лейпциг - Шальке 1-0, Эйбар - Атлетико 1-2, Борнмут - Арсенал 1-1, Ливерпуль - Манчестер Сити 1-2, Боруссия Д - Вольфсбург 2-1, Реал Сосьедад - Барселона 1-2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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