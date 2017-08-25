Турнир прогнозов: анонс 3 тура

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Турнир прогнозов: анонс 3 тура

Оставляем прогнозы на матчи третьего тура.

26 августа

14:30 Борнмут - Манчестер Сити (АПЛ)

16:30 Вердер - Бавария (Бундеслига)

19:00 Дженоа - Ювентус (Серия А)

19:30 Манчестер Юнайтед - Лестер (АПЛ)

21:45 Рома - Интер (Серия А)

27 августа

15:30 Челси - Эвертон (АПЛ)

18:00 Ливерпуль - Арсенал (АПЛ)

20:00 Зенит - Ростов (РФПЛ)

22:00 Монако - Марсель (Лига 1)

23:15 Реал - Валенсия (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
lopatasamolet

Борнмут - Манчестер Сити 0:2 Вердер - Бавария: 0:2 Дженоа - Ювентус 0:1, Манчестер Юнайтед - Лестер 4:1 Рома - Интер: 2:0 Челси - Эвертон 2:1 Ливерпуль - Арсенал 3:1 Зенит - Ростов 2:0 Монако - Марсель 4:3 Реал - Валенсия 3:1

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T

A gde rezultaty s proshlyh turov ili ya propustil novost?)

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Пьянь

https://soccernews.ru/news/turnir-prognozov-itogi-vtorogo-tura-169648 https://soccernews.ru/news/turnir-prognozov-itogi-pervogo-tura-168837

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Taivin

Борнмут - Манcити - 1:2, Вердер - Бавария 1-3, Дженоа - Юве - 0-2, МЮ - Лестер - 3-1, Рома - Интер - 2:1, Челси - Эвертон - 2-1, Ливерпуль - Арсенал - 3:2, Зенит - Ростов - 2-0, Монако - Марсель - 3:1, pеал - Валенсия - 1-1

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Зенден

Борнмут - Манчестер Сити 1:2 Вердер - Бавария: 1:2 Дженоа - Ювентус 0:2, Манчестер Юнайтед - Лестер 2:0 Рома - Интер: 1:1 Челси - Эвертон 0:0 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Зенит - Ростов 0:0 Монако - Марсель 1:1 Реал - Валенсия 2:0

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Yas

Борнмут - Манчестер Сити 1:3 Вердер - Бавария: 0:2 Дженоа - Ювентус 0:2, Манчестер Юнайтед - Лестер 2:1 Рома - Интер: 2:1 Челси - Эвертон 3:1 Ливерпуль - Арсенал 2:0 Зенит - Ростов 3:1 Монако - Марсель 3:1 Реал - Валенсия 3:1

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Джонни

Борнмут - Манчестер Сити: 0:2, Вердер - Бавария: 1:3, Дженоа - Ювентус: 1:2, Манчестер Юнайтед - Лестер: 2:0, Рома - Интер: 3:2, Челси - Эвертон: 2:1, Ливерпуль - Арсенал: 1:0, Зенит - Ростов: 3:1, Монако - Марсель: 1:1, Реал - Валенсия: 3:0.

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Fantastic

Борнмут 1-3 Манчестер Сити, Вердер 1-2 Бавария, Дженоа 0-2 Ювентус, Манчестер Юнайтед 3-1 Лестер, Рома 1-1 Интер, Челси 1-2 Эвертон, Ливерпуль 2-1 Арсенал, Зенит 1-0 Ростов, Монако 2-2 Марсель, Реал 3-1 Валенсия;

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Strateg

Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 Вердер - Бавария - 1:4 Дженоа - Ювентус - 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер - 2:1 Рома - Интер - 2:1 Челси - Эвертон - 1:1 Ливерпуль - Арсенал - 3:2 Зенит - Ростов - 2:1 Монако - Марсель - 1:1 Реал - Валенсия - 2:1

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РеалЕкатеринбург

Борнмут - Манчестер Сити - 0:2. Вердер - Бавария - 0:3. Дженоа - Ювентус - 1:2. Манчестер Юнайтед - Лестер 2:1. Рома - Интер - 1:1. Челси - Эвертон - 2:1. Ливерпуль - Арсенал - 2:2. Зенит - Ростов - 2:0. Монако - Марсель - 2:0. Реал Мадрид - Валенсия - 3:1.

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TurculeC

Борнмут - Манчестер Сити - 0:3, Вердер - Бавария - 0:2, Дженоа - Ювентус - 0:2, Манчестер Юнайтед - Лестер - 2:0, Рома - Интер - 2:2, Челси - Эвертон - 2:1, Ливерпуль - Арсенал - 2:2, Зенит - Ростов - 2:1, Монако - Марсель - 3:2, Реал - Валенсия - 3:0

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scouser17

Борнмут - Ман Сити - 0:3, Вердер - Бавария - 1:2, Дженоа - Ювентус - 0:2, Ман Юнайтед - Лестер - 0:0, Рома - Интер - 2:2, Челси - Эвертон - 2:0, Ливерпуль - Арсенал - 3:1, Зенит - Ростов - 2:0, Монако - Марсель - 1:0, Реал - Валенсия - 4:1

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WhiteWolff

Борнмут - Манчестер Сити - 1:3, Вердер - Бавария - 0:3, Дженоа - Ювентус - 0:2, Манчестер Юнайтед - Лестер - 4:1, Рома - Интер - 1:1, Челси - Эвертон - 2:0, Ливерпуль - Арсенал - 3:2, Зенит - Ростов - 2:1, Монако - Марсель - 2:0, Реал - Валенсия - 4:1

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Алексей

Борнмут - Манчестер Сити 0-4 Вердер - Бавария 1-2 Дженоа - Ювентус 0-2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3-1 Рома - Интер 2-1 Челси - Эвертон 1-1 Ливерпуль - Арсенал 1-2 Зенит - Ростов 3-0 Монако - Марсель 2-1 Реал - Валенсия 2-0

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ali

Борнмут - Манчестер Сити - 0:3, Вердер - Бавария - 0:3, Дженоа - Ювентус - 0:2, Манчестер Юнайтед - Лестер - 3:1, Рома - Интер - 2:1, Челси - Эвертон - 2:1, Ливерпуль - Арсенал - 2:2, Зенит - Ростов - 2:0, Монако - Марсель - 3:0, Реал - Валенсия - 4:1

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SAMUELL

Борнмут - Манчестер Сити - 0:2, Вердер - Бавария - 0:3, Дженоа - Ювентус - 1:3, Манчестер Юнайтед - Лестер - 3:0, Рома - Интер - 2:1, Челси - Эвертон - 2:1, Ливерпуль - Арсенал - 3:1, Зенит - Ростов - 3:1, Монако - Марсель - 2:0, Реал - Валенсия - 3:1

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Димон

Борнмут - Манчестер Сити - 1:3; Вердер - Бавария - 0:2; Дженоа - Ювентус - 1:1; Манчестер Юнайтед - Лестер 4:1; Рома - Интер - 1:2; Челси - Эвертон - 1:1; Ливерпуль - Арсенал - 3:2; Зенит - Ростов - 2:0; Монако - Марсель - 2:1; Реал - Валенсия - 4:2.

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Пьянь

Борнмут - Манчестер Сити - 1:3, Вердер - Бавария - 0:2, Дженоа - Ювентус - 0:2, Манчестер Юнайтед - Лестер - 2:0, Рома - Интер - 2:1, Челси - Эвертон - 2:0, Ливерпуль - Арсенал - 3:2, Зенит - Ростов - 3:1, Монако - Марсель - 3:1, Реал - Валенсия - 3:0

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В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
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