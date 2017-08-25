Турнир прогнозов: анонс 3 тура
Оставляем прогнозы на матчи третьего тура.
26 августа
14:30 Борнмут - Манчестер Сити (АПЛ)
16:30 Вердер - Бавария (Бундеслига)
19:00 Дженоа - Ювентус (Серия А)
19:30 Манчестер Юнайтед - Лестер (АПЛ)
21:45 Рома - Интер (Серия А)
27 августа
15:30 Челси - Эвертон (АПЛ)
18:00 Ливерпуль - Арсенал (АПЛ)
20:00 Зенит - Ростов (РФПЛ)
22:00 Монако - Марсель (Лига 1)
23:15 Реал - Валенсия (Ла Лига)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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"Кёльн" – "Гамбург" - 1:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0