Турнир прогнозов: анонс 30 тура
Продолжается турнир прогнозов, 30-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.
20 января
18:00 Арсенал - Кристал Пэлас (АПЛ)
18:00 Бернли - Манчестер Юнайтед (АПЛ)
18:15 Атлетико - Жирона (Ла Лига)
20:30 Манчестер Сити - Ньюкасл (АПЛ)
22:45 Лас-Пальмас - Валенсия (Ла Лига)
21 января
18:15 Реал - Депортиво (Ла Лига)
22:45 Интер - Рома (Серия А)
22:45 Бетис - Барселона (Ла Лига)
23:00 Лион - ПСЖ (Лига 1)
22 января
22:45 Ювентус - Дженоа (Серия А)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Шальке
|18
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|29
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|18
|24
|12
|Вольфсбург
|18
|20
|13
|Штутгарт
|18
|20
|14
|Фрайбург
|18
|20
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|18
|9