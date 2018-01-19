Турнир прогнозов: анонс 30 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: анонс 30 тура

Продолжается турнир прогнозов, 30-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

20 января

18:00 Арсенал - Кристал Пэлас (АПЛ)

18:00 Бернли - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

18:15 Атлетико - Жирона (Ла Лига)

20:30 Манчестер Сити - Ньюкасл (АПЛ)

22:45 Лас-Пальмас - Валенсия (Ла Лига)

21 января

18:15 Реал - Депортиво (Ла Лига)

22:45 Интер - Рома (Серия А)

22:45 Бетис - Барселона (Ла Лига)

23:00 Лион - ПСЖ (Лига 1)

22 января

22:45 Ювентус - Дженоа (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: На последних минутах "Реал" дожимает "Леганес" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

комментарии
Хас

Арсенал - Кристал Пэлас 3-1; Бернли - Манчестер Юнайтед 2-1; Атлетико - Жирона 3-1; Манчестер Сити - Ньюкасл 0-1; Лас-Пальмас - Валенсия 1-2; Реал - Депортиво 3-1; Интер - Рома 1-1; Бетис - Барселона 0-4; Лион - ПСЖ 3-2; Ювентус - Дженоа 3-1

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РМ

Зидан как трехлетний ребенок до сих пор верит в чудеса.

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РМ

вы еще ставите победу Реала? с нынешним составом можно не ждать каких то камбэков или улучшения в играх.

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Пьянь

Арсенал - Кристал Пэлас 2-1; Бернли - Манчестер Юнайтед 0-1; Атлетико - Жирона 3-1; Манчестер Сити - Ньюкасл 3-0; Лас-Пальмас - Валенсия 1-3; Реал - Депортиво 4-0; Интер - Рома 1-1; Бетис - Барселона 1-3; Лион - ПСЖ 1-3; Ювентус - Дженоа 2-0

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lyavon

Арсенал - Кристал Пэлас 3-0; Бернли - Манчестер Юнайтед 0-2; Атлетико - Жирона 2-0; Манчестер Сити - Ньюкасл 3-1; Лас-Пальмас - Валенсия 1-2; Реал - Депортиво 2-0; Интер - Рома 1-1; Бетис - Барселона 1-3; Лион - ПСЖ 1-2; Ювентус - Дженоа 2-0

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Hovsik

Арсенал - Кристал Пэлас 2-1 Бернли - Манчестер Юнайтед 1-2 Атлетико - Жирона 3-0 Манчестер Сити - Ньюкасл 4-1 Лас-Пальмас - Валенсия 0-2 Реал - Депортиво 4-1 Интер - Рома 1-0 Бетис - Барселона 0-3 Лион - ПСЖ 2-4 Ювентус - Дженоа 2-1

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Алексей

Арсенал - Кристал Пэлас 1-0 Бернли - Манчестер Юнайтед 0-2 Атлетико - Жирона 2-0 Манчестер Сити - Ньюкасл 3-1 Лас-Пальмас - Валенсия 0-1 Реал - Депортиво 1-0 Интер - Рома 0-0 Бетис - Барселона 0-3 Лион - ПСЖ 1-2 Ювентус - Дженоа 2-0

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WhiteWolff

Арсенал - Кристал Пэлас 3-1; Бернли - Манчестер Юнайтед 1-1; Атлетико - Жирона 2-0; Манчестер Сити - Ньюкасл 4-0; Лас-Пальмас - Валенсия 0-2; Реал - Депортиво 3-1; Интер - Рома 2-1; Бетис - Барселона 1-2; Лион - ПСЖ 2-2; Ювентус - Дженоа 3-1

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1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 18 29
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 18 9
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