Турнир прогнозов: анонс 30 тура

Продолжается турнир прогнозов, 30-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

20 января

18:00 Арсенал - Кристал Пэлас (АПЛ)

18:00 Бернли - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

18:15 Атлетико - Жирона (Ла Лига)

20:30 Манчестер Сити - Ньюкасл (АПЛ)

22:45 Лас-Пальмас - Валенсия (Ла Лига)

21 января

18:15 Реал - Депортиво (Ла Лига)

22:45 Интер - Рома (Серия А)

22:45 Бетис - Барселона (Ла Лига)

23:00 Лион - ПСЖ (Лига 1)

22 января

22:45 Ювентус - Дженоа (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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