Турнир прогнозов: анонс 31 тура

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Турнир прогнозов: анонс 31 тура

Продолжается турнир прогнозов, 31-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

27 января

17:30 Бавария - Хоффенхайм (Бундеслига)

18:15 Валенсия - Реал (Ла Лига)

19:00 ПСЖ - Монпелье (Лига 1)

22:45 Кьево - Ювентус (Серия А)

22:45 Ливерпуль - Вест Бромвич (Кубок Англии)

28 января

16:30 Челси - Ньюкасл (Кубок Англии)

20:00 Милан - Лацио (Серия А)

22:45 Барселона - Алавес (Ла Лига)

22:45 Рома - Сампдория (Серия А)

23:00 Марсель - Монако (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: "Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

комментарии
madmax1973

Бавария - Хоффенхайм 4-0, Валенсия - Реал 2-1, ПСЖ - Монпелье 2-0, Кьево - Ювентус 1-3, Ливерпуль - Вест Бромвич 3-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 2-1, Барселона - Алавес 5-1, Рома - Сампдория 2-1, Марсель - Монако 2-1.

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Taivin

Бавария - Хоффенхайм 2-0, Валенсия - реал 1-2, ПСЖ - Монпелье 3-0, Кьево - Юве 0-1, Ливерпуль - Вест Бромвич 2-0, Челси - Ньюкасл 2-0

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ВВМ

Бавария - Хоффенхайм 3-1, Валенсия - Реал 1-2, ПСЖ - Монпелье 2-0, Кьево - Ювентус 1-2, Ливерпуль - Вест Бромвич 2-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 2-1, Барселона - Алавес 3-0, Рома - Сампдория 2-1, Марсель - Монако 1-2.

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Зенден

Бавария - Хоффенхайм 2-0, Валенсия - Реал 1-2, ПСЖ - Монпелье 3-0, Кьево - Ювентус 0-2, Ливерпуль - Вест Бромвич 2-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 1-1, Барселона - Алавес 3-0, Рома - Сампдория 1-0, Марсель - Монако 1-1.

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РеалЕкатеринбург

Бавария - Хоффенхайм 3-1, Валенсия - Реал 1-1, ПСЖ - Монпелье 2-0, Кьево - Ювентус 0-2, Ливерпуль - Вест Бромвич 3-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 1-1, Барселона - Алавес 4-0, Рома - Сампдория 2-0, Марсель - Монако 1-2

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Yas

Бавария - Хоффенхайм 2-0, Валенсия - Реал 2-1, ПСЖ - Монпелье 3-0, Кьево - Ювентус 0-1, Ливерпуль - Вест Бромвич 4-1, Челси - Ньюкасл 1-0, Милан - Лацио 1-2, Барселона - Алавес 4-0, Рома - Сампдория 2-0, Марсель - Монако 1-2

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Хас

Бавария - Хоффенхайм - 3:1, Валенсия - Реал :1- 0, ПСЖ - Монпелье - 5:1, Кьево - Ювентус - 0:2, Ливерпуль - Вест Бромвич - 3:1, Челси - Ньюкасл - 2:0, Милан - Лацио -2:2, Барселона - Алавес - 6:0, Рома - Сампдория - 3:1, Марсель - Монако - 3:2

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SAMUELL

Бавария - Хоффенхайм - 2:1, Валенсия - Реал - 1:0, ПСЖ - Монпелье - 5:1, Кьево - Ювентус - 0:3, Ливерпуль - Вест Бромвич - 2:0, Челси - Ньюкасл - 2:0, Милан - Лацио - 0:2, Барселона - Алавес - 4:0, Рома - Сампдория - 3:1, Марсель - Монако - 3:1

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liverpool40

Бавария-Хоффенхайм 2:О.Валенсия-Реал 1:2.ПСЖ-Монпелье 2:О.Кьево-Ювентус О:2.Ливерпуль-Вест Бромвич 4:1.Челси-Ньюкасл 2:1.Милан-Лацио 2:1.Барселона-Алавес 4:О.Рома-Сампдория 2:О. Марсель-Монако 2:1.

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lopatasamolet

Бавария - Хоффенхайм - 3:1, Валенсия - Реал - 1:0, ПСЖ - Монпелье - 4:1, Кьево - Ювентус - 0:1, Ливерпуль - Вест Бромвич - 3:1, Челси - Ньюкасл - 2:0, Милан - Лацио - 1:2, Барселона - Алавес - 3:0, Рома - Сампдория - 3:1, Марсель - Монако - 3:2

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ali

Бавария - Хоффенхайм 3-0, Валенсия - Реал 1-2, ПСЖ - Монпелье 4-0, Кьево - Ювентус 0-2, Ливерпуль - Вест Бромвич 3-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 1-2, Барселона - Алавес 0-0, Рома - Сампдория 1-0, Марсель - Монако 1-2

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lyavon

Бавария - Хоффенхайм 2-0, Валенсия - Реал 1-2, ПСЖ - Монпелье 3-1, Кьево - Ювентус 0-2, Ливерпуль - Вест Бромвич 3-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 0-2, Барселона - Алавес 4-0, Рома - Сампдория 1-0, Марсель - Монако 2-1

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WhiteWolff

Бавария - Хоффенхайм 3-1, Валенсия - Реал 1-1, ПСЖ - Монпелье 4-0, Кьево - Ювентус 0-2, Ливерпуль - Вест Бромвич 4-1, Челси - Ньюкасл 2-0, Милан - Лацио 2-2, Барселона - Алавес 3-0, Рома - Сампдория 1-0, Марсель - Монако 1-1

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Алексей

Бавария - Хоффенхайм 3-1 Валенсия - Реал 1-1 ПСЖ - Монпелье 2-0 Кьево - Ювентус 0-2 Ливерпуль - Вест Бромвич 3-0 Челси - Ньюкасл 2-0 Милан - Лацио 0-0 Барселона - Алавес 3-0 Рома - Сампдория 1-1 Марсель - Монако 0-2

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Богдан

Бавария-хоффенхайм 2-1,Валенсия-реал 2-1,Псж-монпелье 3-0,кьево-ювентус 0-2,Ливерпуль-вест бром 2-1,челси ньюкасл 2 0,милан лацио 1-1,барса алавес 5-0,рома сампдория 2-1,марсель монакo 2-0

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Пьянь

Бавария - Хоффенхайм 3-0, Валенсия - Реал 2-2, ПСЖ - Монпелье 4-0, Кьево - Ювентус 0-1, Ливерпуль - Вест Бромвич 2-1, Челси - Ньюкасл 1-0, Милан - Лацио 1-2, Барселона - Алавес 3-0, Рома - Сампдория 1-0, Марсель - Монако 1-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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