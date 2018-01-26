Турнир прогнозов: анонс 31 тура

Продолжается турнир прогнозов, 31-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

27 января

17:30 Бавария - Хоффенхайм (Бундеслига)

18:15 Валенсия - Реал (Ла Лига)

19:00 ПСЖ - Монпелье (Лига 1)

22:45 Кьево - Ювентус (Серия А)

22:45 Ливерпуль - Вест Бромвич (Кубок Англии)

28 января

16:30 Челси - Ньюкасл (Кубок Англии)

20:00 Милан - Лацио (Серия А)

22:45 Барселона - Алавес (Ла Лига)

22:45 Рома - Сампдория (Серия А)

23:00 Марсель - Монако (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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