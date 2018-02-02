Турнир прогнозов: анонс 32 тура

Продолжается турнир прогнозов, 32-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

3 февраля

15:30 Бернли - Манчестер Сити (АПЛ)

19:00 Лилль - ПСЖ (Лига 1)

20:30 Арсенал - Эвертон (АПЛ)

22:45 Леванте - Реал (Ла Лига)

4 февраля

18:15 Эспаньол - Барселона (Ла Лига)

19:30 Ливерпуль - Тоттенхэм (АПЛ)

22:45 Атлетико - Валенсия (Ла Лига)

23:00 Монако - Лион (Лига 1)

5 февраля

23:00 Уотфорд - Челси (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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