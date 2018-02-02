Турнир прогнозов: анонс 32 тура

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Турнир прогнозов: анонс 32 тура

Продолжается турнир прогнозов, 32-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

3 февраля

15:30 Бернли - Манчестер Сити (АПЛ)

19:00 Лилль - ПСЖ (Лига 1)

20:30 Арсенал - Эвертон (АПЛ)

22:45 Леванте - Реал (Ла Лига)

4 февраля

18:15 Эспаньол - Барселона (Ла Лига)

19:30 Ливерпуль - Тоттенхэм (АПЛ)

22:45 Атлетико - Валенсия (Ла Лига)

23:00 Монако - Лион (Лига 1)

5 февраля

23:00 Уотфорд - Челси (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Бернли - Манчестер Сити -0:2, Лилль - ПСЖ - 1:4, Арсенал - Эвертон - 3:1, Леванте - Реал -1:2, Эспаньол - Барселона - 0:3, Ливерпуль - Тоттенхэм - 1:2, Атлетико - Валенсия - 2:0, Монако - Лион - 0:2, Уотфорд - Челси - 1:3

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Хас

Бернли - Манчестер Сити 1-3; Лилль - ПСЖ 1-3 Арсенал - Эвертон 3-1; Леванте - Реал 0-2; Эспаньол - Барселона 1-3; Ливерпуль - Тоттенхэм 2-1; Атлетико - Валенсия 2-1, Монако - Лион 1-2, Уотфорд - Челси 1-2

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Пьянь

Бернли - Манчестер Сити 0-2, Лилль - ПСЖ 0-2, Арсенал - Эвертон 2-0, Леванте - Реал 0-3, Эспаньол - Барселона 1-2, Ливерпуль - Тоттенхэм 2-2, Атлетико - Валенсия 2-1, Монако - Лион 2-1, Уотфорд - Челси 1-2

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ali

Бернли - Манчестер Сити 1-1; Лилль - ПСЖ 1-4; Арсенал - Эвертон 3-1; Леванте - Реал 0-5; Эспаньол - Барселона 1-1; Ливерпуль - Тоттенхэм 1-3; Атлетико - Валенсия 1-0; Монако - Лион 3-2; Уотфорд - Челси 0-2

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lopatasamolet

Бернли - Манчестер Сити -0:1, Лилль - ПСЖ - 1:4, Арсенал - Эвертон - 3:0, Леванте - Реал -1:2, Эспаньол - Барселона - 0:1, Ливерпуль - Тоттенхэм - 3:1, Атлетико - Валенсия - 2:0, Монако - Лион - 2:0, Уотфорд - Челси - 1:2

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lyavon

Бернли - Манчестер Сити 0-2; Лилль - ПСЖ 1-3; Арсенал - Эвертон 2-1; Леванте - Реал 0-3; Эспаньол - Барселона 1-2; Ливерпуль - Тоттенхэм 1-1; Атлетико - Валенсия 2-1; Монако - Лион 1-2; Уотфорд - Челси 0-2

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WhiteWolff

Бернли - Манчестер Сити 1-3; Лилль - ПСЖ 1-2; Арсенал - Эвертон 3-1; Леванте - Реал 0-2; Эспаньол - Барселона 1-2; Ливерпуль - Тоттенхэм 3-1; Атлетико - Валенсия 1-0; Монако - Лион 2-2; Уотфорд - Челси 0-2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
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