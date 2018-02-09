Турнир прогнозов: анонс 33 тура

Продолжается турнир прогнозов, 33-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

9 февраля

22:45 Фиорентина - Ювентус (Серия А)

10 февраля

15:30 Тоттенхэм - Арсенал (АПЛ)

20:30 Манчестер Сити - Лестер (АПЛ)

20:30 Бавария - Шальке (Бундеслига)

22:45 Наполи - Лацио (Серия А)

22:45 Реал - Реал Сосьедад (Ла Лига)

11 февраля

17:15 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

19:30 Саутгемптон - Ливерпуль (АПЛ)

18:15 Барселона - Хетафе (Ла Лига)

12 февраля

23:00 Челси - Вест Бромвич (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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