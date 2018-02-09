Турнир прогнозов: анонс 33 тура

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Турнир прогнозов: анонс 33 тура

Продолжается турнир прогнозов, 33-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

9 февраля

22:45 Фиорентина - Ювентус (Серия А)

10 февраля

15:30 Тоттенхэм - Арсенал (АПЛ)

20:30 Манчестер Сити - Лестер (АПЛ)

20:30 Бавария - Шальке (Бундеслига)

22:45 Наполи - Лацио (Серия А)

22:45 Реал - Реал Сосьедад (Ла Лига)

11 февраля

17:15 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

19:30 Саутгемптон - Ливерпуль (АПЛ)

18:15 Барселона - Хетафе (Ла Лига)

12 февраля

23:00 Челси - Вест Бромвич (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: "Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд. | http://soccernews.ru

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Тоттенхэм - Арсенал 2-1, Манчестер Сити - Лестер 4-1, Бавария - Шальке 3-0, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 2-0, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0-3, Саутгемптон - Ливерпуль 1-3, Барселона - Хетафе 3-0, Челси - Вест Бромвич 1-1

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Taivin

Фиорентина - Юве 0-1, Тоттенхэм - Арсенал 1-2, МС - Лестер 2-0, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 3-1, реал - Реал Сосьедад 2-0, Ньюкасл - МЮ 1-2, Саутгемптон - Ливерпуль 1-2, БАРСЕЛОНА - Хетафе 4-0, Челси - Вест Бромвич 2-0

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РеалЕкатеринбург

Фиорентина - Ювентус 1-2, Тоттенхэм - Арсенал 2-2, Манчестер Сити - Лестер 3-1, Бавария - Шальке 3-1, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 2-0, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0-1, Саутгемптон - Ливерпуль 1-1, Барселона - Хетафе 3-0, Челси - Вест Бромвич 2-0

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Yas

Фиорентина - Ювентус 1-2, Тоттенхэм - Арсенал 2-1, Манчестер Сити - Лестер 3-1, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 3-0, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0-1, Саутгемптон - Ливерпуль 1-2, Барселона - Хетафе 3-0, Челси - Вест Бромвич 2-1

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Зенден

Фиорентина - Ювентус 1-1, Тоттенхэм - Арсенал 2-1, Манчестер Сити - Лестер 2-0, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 2-0, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед О-2, Саутгемптон - Ливерпуль 1-2, Барселона - Хетафе 4-1, Челси - Вест Бромвич 2-1.

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liverpool40

Фиорентина - Ювентус О-1,Тоттенхэм - Арсенал 2-1,Манчестер Сити - Лестер 3-1,Бавария - Шальке 2-1,Наполи - Лацио 2-1,Реал - Реал Сосьедад 2-1,Ньюкасл - Манчестер Юнайтед О-1,Саутгемптон - Ливерпуль О-1,Барселона - Хетафе 2-О,Челси - Вест Бромвич 2-1

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ВВМ

Фиорентина - Ювентус 0-1, Тоттенхэм - Арсенал 2-1, Манчестер Сити - Лестер 3-1, Бавария - Шальке 3-1, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 3-1, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1-2, Саутгемптон - Ливерпуль 1-2, Барселона - Хетафе 3-0, Челси - Вест Бромвич 2-0.

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Хас

Фиорентина - Ювентус 0-2, Тоттенхэм - Арсенал 3-1, Манчестер Сити - Лестер 3-1, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 1-1, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1-1, Саутгемптон - Ливерпуль 0-2, Барселона - Хетафе 4-0, Челси - Вест Бромвич 3-1

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lopatasamolet

Фиорентина - Ювентус - 1:2, Тоттенхэм - Арсенал - 3:1, Манчестер Сити - Лестер - 2:0, Бавария - Шальке - 3:1, Наполи - Лацио - 2:1, Реал - Реал Сосьедад - 2:2, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед - 0:1, Саутгемптон - Ливерпуль - 1:2, Барселона - Хетафе - 2:0, Челси - Вест Бромвич - 3:1

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ali

Фиорентина - Ювентус 0-2, Тоттенхэм - Арсенал 3-1, Манчестер Сити - Лестер 1-1, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-0, Реал - Реал Сосьедад 3-1, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1-3, Саутгемптон - Ливерпуль 0-2, Барселона - Хетафе 0-0, Челси - Вест Бромвич 3-1

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SAMUELL

Фиорентина - Ювентус 1-3, Тоттенхэм - Арсенал 2-1, Манчестер Сити - Лестер 3-0, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-0, Реал - Реал Сосьедад 1-2, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0-2, Саутгемптон - Ливерпуль 1-3, Барселона - Хетафе 3-1, Челси - Вест Бромвич 1-0

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lyavon

Фиорентина - Ювентус 1-2, Тоттенхэм - Арсенал 1-1, Манчестер Сити - Лестер 2-0, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 1-0, Реал - Реал Сосьедад 3-0, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0-1, Саутгемптон - Ливерпуль 1-3, Барселона - Хетафе 3-1, Челси - Вест Бромвич 4-0

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WhiteWolff

Фиорентина - Ювентус 0-1, Тоттенхэм - Арсенал 3-1, Манчестер Сити - Лестер 3-0, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-1, Реал - Реал Сосьедад 4-1, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0-1, Саутгемптон - Ливерпуль 1-2, Барселона - Хетафе 3-0, Челси - Вест Бромвич 2-0

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Пьянь

Фиорентина - Ювентус 0-1, Тоттенхэм - Арсенал 2-1, Манчестер Сити - Лестер 3-1, Бавария - Шальке 2-0, Наполи - Лацио 2-0, Реал - Реал Сосьедад 3-1, Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1-1, Саутгемптон - Ливерпуль 1-2, Барселона - Хетафе 3-0, Челси - Вест Бромвич 2-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 26 30
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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