Турнир прогнозов: анонс 34 тура

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Турнир прогнозов: анонс 34 тура

Продолжается турнир прогнозов, 34-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

13 февраля

20:00 Црвена Звезда - ЦСКА (ЛЕ)

22:45 Базель - Манчестер Сити (ЛЧ)

22:45 Ювентус - Тоттенхэм (ЛЧ

14 февраля

22:45 Порту - Ливерпуль (ЛЧ)

22:45 Реал - ПСЖ (ЛЧ)

15 февраля

21:00 Эстерсунд - Арсенал (ЛЕ)

21:00 Спартак - Атлетик (ЛЕ)

23:05 Селтик - Зенит (ЛЕ)

23:05 Наполи - РБ Лейпциг (ЛЕ)

23:05 Лион - Вильярреал (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Црвена Звезда - ЦСКА 0-2, Базель - Манчестер Сити 1-3, Ювентус - Тоттенхэм 2-1, Порту - Ливерпуль 1-3, Реал - ПСЖ 1-2, Эстерсунд - Арсенал 1-3, Спартак - Атлетик 1-2, Селтик - Зенит 1-2, Наполи - РБ Лейпциг 3-1, Лион - Вильярреал 3-2.

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lyavon

Црвена Звезда - ЦСКА 1-2, Базель - Манчестер Сити 0-2, Ювентус - Тоттенхэм 0-0, Порту - Ливерпуль 1-1, Реал - ПСЖ 2-1, Эстерсунд - Арсенал 0-3, Спартак - Атлетик 1-1, Селтик - Зенит 1-2, Наполи - РБ Лейпциг 2-0, Лион - Вильярреал 1-0

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ali

Црвена Звезда - ЦСКА 2-1, Базель - Манчестер Сити 1-4, Ювентус - Тоттенхэм 1-2, Порту - Ливерпуль 1-3, Реал - ПСЖ 2-0, Эстерсунд - Арсенал 1-3, Спартак - Атлетик 1-2, Селтик - Зенит 1-2, Наполи - РБ Лейпциг 3-1, Лион - Вильярреал 2-2.

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WhiteWolff

Црвена Звезда - ЦСКА 1-2, Базель - Манчестер Сити 0-3, Ювентус - Тоттенхэм 1-0, Порту - Ливерпуль 1-3, Реал - ПСЖ 2-1, Эстерсунд - Арсенал 0-2, Спартак - Атлетик 3-1, Селтик - Зенит 2-1, Наполи - РБ Лейпциг 3-1, Лион - Вильярреал 3-2

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ВВМ

Црвена Звезда - ЦСКА 0-1, Базель - Манчестер Сити 1-3, Ювентус - Тоттенхэм 1-0, Порту - Ливерпуль 1-2, Реал - ПСЖ 2-1, Эстерсунд - Арсенал 1-2, Спартак - Атлетик 1-1, Селтик - Зенит 1-2, Наполи - РБ Лейпциг 3-1, Лион - Вильярреал 1-2.

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РеалЕкатеринбург

Црвена Звезда - ЦСКА 1-2, Базель - Манчестер Сити 0-3, Ювентус - Тоттенхэм 2-1, Порту - Ливерпуль 1-3, Реал - ПСЖ 2-1, Эстерсунд - Арсенал 0-2, Спартак - Атлетик 2-1, Селтик - Зенит 0-2, Наполи - РБ Лейпциг 3-1, Лион - Вильярреал 2-2

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Пьянь

Црвена Звезда - ЦСКА 1-1, Базель - Манчестер Сити 0-3, Ювентус - Тоттенхэм 2-1, Порту - Ливерпуль 1-2, Реал - ПСЖ 2-0, Эстерсунд - Арсенал 0-2, Спартак - Атлетик 2-1, Селтик - Зенит 1-2, Наполи - РБ Лейпциг 1-2, Лион - Вильярреал 2-0

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