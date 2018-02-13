Турнир прогнозов: анонс 34 тура

Продолжается турнир прогнозов, 34-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

13 февраля

20:00 Црвена Звезда - ЦСКА (ЛЕ)

22:45 Базель - Манчестер Сити (ЛЧ)

22:45 Ювентус - Тоттенхэм (ЛЧ

14 февраля

22:45 Порту - Ливерпуль (ЛЧ)

22:45 Реал - ПСЖ (ЛЧ)

15 февраля

21:00 Эстерсунд - Арсенал (ЛЕ)

21:00 Спартак - Атлетик (ЛЕ)

23:05 Селтик - Зенит (ЛЕ)

23:05 Наполи - РБ Лейпциг (ЛЕ)

23:05 Лион - Вильярреал (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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