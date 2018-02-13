Турнир прогнозов: анонс 34 тура
Продолжается турнир прогнозов, 34-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
13 февраля
20:00 Црвена Звезда - ЦСКА (ЛЕ)
22:45 Базель - Манчестер Сити (ЛЧ)
22:45 Ювентус - Тоттенхэм (ЛЧ
14 февраля
22:45 Порту - Ливерпуль (ЛЧ)
22:45 Реал - ПСЖ (ЛЧ)
15 февраля
21:00 Эстерсунд - Арсенал (ЛЕ)
21:00 Спартак - Атлетик (ЛЕ)
23:05 Селтик - Зенит (ЛЕ)
23:05 Наполи - РБ Лейпциг (ЛЕ)
23:05 Лион - Вильярреал (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
Не пропустите: "Челси" разгромил "Вест Бромвич" на "Стэмфорд Бридж". | http://soccernews.ru
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