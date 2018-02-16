Турнир прогнозов: анонс 35 тура

Продолжается турнир прогнозов, 35-й тур которого посвящен матчам национальных первенств.

16 февраля

23:00 Челси - Халл Сити (Кубок Англии)

17 февраля

17:30 Вольфсбург - Бавария (Бундеслига)

18:15 Эйбар - Барселона (Ла Лига)

19:00 ПСЖ - Страсбур (Лига 1)

20:30 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)

18 февраля

14:30 Торино - Ювентус (Серия А)

18:15 Атлетико - Атлетик (Ла Лига)

20:00 Боруссия Мх - Боруссия Д (Бундеслига)

22:45 Бетис - Реал (Ла Лига)

22:45 Милан - Сампдория (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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