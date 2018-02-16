Турнир прогнозов: анонс 35 тура

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Турнир прогнозов: анонс 35 тура

Продолжается турнир прогнозов, 35-й тур которого посвящен матчам национальных первенств.

16 февраля

23:00 Челси - Халл Сити (Кубок Англии)

17 февраля

17:30 Вольфсбург - Бавария (Бундеслига)

18:15 Эйбар - Барселона (Ла Лига)

19:00 ПСЖ - Страсбур (Лига 1)

20:30 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)

18 февраля

14:30 Торино - Ювентус (Серия А)

18:15 Атлетико - Атлетик (Ла Лига)

20:00 Боруссия Мх - Боруссия Д (Бундеслига)

22:45 Бетис - Реал (Ла Лига)

22:45 Милан - Сампдория (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Спасибо, что пропустили только один: "Зенит" по делу проиграл "Селтику". | http://soccernews.ru

комментарии
Yas

Челси - Халл Сити 2-0, Вольфсбург - Бавария 1-3, Эйбар - Барселона 0-2, ПСЖ - Страсбур 4-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 0-1, Торино - Ювентус 0-2, Атлетико - Атлетик 2-1, Боруссия Мх - Боруссия Д 1-2, Бетис - Реал 1-2, Милан - Сампдория 1-0

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Зенден

Челси - Халл Сити - 2:0, Вольфсбург - Бавария - 0:2, Эйбар - Барселона - 0:3, ПСЖ - Страсбур - 3:0, Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед - 0:2, Торино - Ювентус - 0:1, Атлетико - Атлетик - 2:0, Боруссия Мх - Боруссия Д - 1:1, Бетис - Реал - 1:4, Милан - Сампдория - 2:1.

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lopatasamolet

Челси - Халл Сити - 2:1, Вольфсбург - Бавария - 0:2, Эйбар - Барселона - 0:2, ПСЖ - Страсбур - 3:1, Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед - 0:1, Торино - Ювентус - 1:3, Атлетико - Атлетик - 2:0, Боруссия Мх - Боруссия Д - 2:2, Бетис - Реал - 0:2, Милан - Сампдория - 2:1

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SAMUELL

Челси - Халл Сити 2-0, Вольфсбург - Бавария 0-3, Эйбар - Барселона 0-4, ПСЖ - Страсбур 3-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 0-2, Торино - Ювентус 1-3, Атлетико - Атлетик 2-0, Боруссия Мх - Боруссия Д 1-2, Бетис - Реал 1-2, Милан - Сампдория 2-1

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ali

Челси - Халл Сити 3-0 Вольфсбург - Бавария 1-4 Эйбар - Барселона 0-0 ПСЖ - Страсбур 3-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 0-2 Торино - Ювентус 0-1 Атлетико - Атлетик 2-1 Боруссия Мх - Боруссия Д 0-2 Бетис - Реал 0-3 Милан - Сампдория 2-1

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Алексей

Челси - Халл Сити 3-0 Вольфсбург - Бавария 1-4 Эйбар - Барселона 0-4 ПСЖ - Страсбур 3-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 0-3 Торино - Ювентус 0-2 Атлетико - Атлетик 3-1 Боруссия Мх - Боруссия Д 0-2 Бетис - Реал 0-2 Милан - Сампдория 0-1

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РеалЕкатеринбург

Челси - Халл Сити 2-1, Вольфсбург - Бавария 0-2, Эйбар - Барселона 0-3, ПСЖ - Страсбур 4-1 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 0-2, Торино - Ювентус 0-2, Атлетико - Атлетик 2-0, Боруссия Мх - Боруссия Д 2-2, Бетис - Реал 1-3, Милан - Сампдория 2-0

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lyavon

Челси - Халл Сити 3-1, Вольфсбург - Бавария 0-3, Эйбар - Барселона 0-3, ПСЖ - Страсбур 4-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 0-2, Торино - Ювентус 1-3, Атлетико - Атлетик 2-0, Боруссия Мх - Боруссия Д 1-2, Бетис - Реал 1-3, Милан - Сампдория 2-1

Ответить
WhiteWolff

Челси - Халл Сити 2-0, Вольфсбург - Бавария 1-3, Эйбар - Барселона 0-3, ПСЖ - Страсбур 4-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 1-2, Торино - Ювентус 1-2, Атлетико - Атлетик 1-0, Боруссия Мх - Боруссия Д 2-2, Бетис - Реал 1-3, Милан - Сампдория 2-1

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Хас

Челси - Халл Сити 4-1, Вольфсбург - Бавария 2-3, Эйбар - Барселона 0-4, ПСЖ - Страсбур 2-0 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 2-1, Торино - Ювентус 3-1, Атлетико - Атлетик 2-2, Боруссия Мх - Боруссия Д 1-3, Бетис - Реал 1-4, Милан - Сампдория 3-0

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Хас

Я передумал, Челси - Халл Сити 3:2

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Пьянь

Челси - Халл Сити 2-1, Вольфсбург - Бавария 1-3, Эйбар - Барселона 0-2, ПСЖ - Страсбур 5-1 Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед 1-1, Торино - Ювентус 1-2, Атлетико - Атлетик 2-1, Боруссия Мх - Боруссия Д 1-1, Бетис - Реал 1-2, Милан - Сампдория 1-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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