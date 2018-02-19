Турнир прогнозов: анонс 36 тура

Продолжается турнир прогнозов, 36-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

20 февраля

22:45 Бавария - Бешикташ (ЛЧ)

22:45 Челси - Барселона (ЛЧ)

21 февраля

20:00 ЦСКА - Црвена Звезда (ЛЕ)

22:45 Севилья - Манчестер Юнайтед (ЛЧ)

22:45 Шахтер - Рома (ЛЧ)

22 февраля

19:00 Локомотив - Ницца (ЛЕ)

21:00 Зенит - Селтик (ЛЕ)

21:00 РБ Лейпциг - Наполи (ЛЕ)

21:00 Лацио - Стяуа (ЛЕ)

23:05 Атлетик - Спартак (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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