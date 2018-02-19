Турнир прогнозов: анонс 36 тура

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Турнир прогнозов: анонс 36 тура

Продолжается турнир прогнозов, 36-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

20 февраля

22:45 Бавария - Бешикташ (ЛЧ)

22:45 Челси - Барселона (ЛЧ)

21 февраля

20:00 ЦСКА - Црвена Звезда (ЛЕ)

22:45 Севилья - Манчестер Юнайтед (ЛЧ)

22:45 Шахтер - Рома (ЛЧ)

22 февраля

19:00 Локомотив - Ницца (ЛЕ)

21:00 Зенит - Селтик (ЛЕ)

21:00 РБ Лейпциг - Наполи (ЛЕ)

21:00 Лацио - Стяуа (ЛЕ)

23:05 Атлетик - Спартак (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: "Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов. | http://soccernews.ru

комментарии
ali

Бавария - Бешикташ 3-0, Челси - Барселона 2-1, ЦСКА - Црвена Звезда 0-1, Севилья - Манчестер Юнайтед 1-2, Шахтер - Рома 1-2, Локомотив - Ницца 0-2, Зенит - Селтик 0-1, РБ Лейпциг - Наполи - 2:0, Лацио - Стяуа 2-0, Атлетик - Спартак 2-0

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SAMUELL

Бавария - Бешикташ 3-0, Челси - Барселона 1-3, ЦСКА - Црвена Звезда 2-0, Севилья - Манчестер Юнайтед 0-2, Шахтер - Рома 2-1, Локомотив - Ницца 2-0, Зенит - Селтик 3-1, РБ Лейпциг - Наполи - 0:2, Лацио - Стяуа 2-0, Атлетик - Спартак 1-1

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Алексей

Бавария - Бешикташ 2-0 Челси - Барселона 1-3 ЦСКА - Црвена Звезда 1-0 Севилья - Манчестер Юнайтед 0-2 Шахтер - Рома 0-1 Локомотив - Ницца 1-0 Зенит - Селтик 2-0 РБ Лейпциг - Наполи 0-1 Лацио - Стяуа 2-1 Атлетик - Спартак 2-1

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lyavon

Бавария - Бешикташ 2-0, Челси - Барселона 1-3, ЦСКА - Црвена Звезда 1-0, Севилья - Манчестер Юнайтед 1-1, Шахтер - Рома 1-2, Локомотив - Ницца 2-0, Зенит - Селтик 2-0, РБ Лейпциг - Наполи - 1:2, Лацио - Стяуа 2-0, Атлетик - Спартак 1-1

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WhiteWolff

Бавария - Бешикташ 4-0, Челси - Барселона 1-2, ЦСКА - Црвена Звезда 2-0, Севилья - Манчестер Юнайтед 0-1, Шахтер - Рома 2-1, Локомотив - Ницца 1-0, Зенит - Селтик 3-1, РБ Лейпциг - Наполи - 2:0, Лацио - Стяуа 3-0, Атлетик - Спартак 2-1

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Пьянь

Бавария - Бешикташ 3-0, Челси - Барселона 1-2, ЦСКА - Црвена Звезда 2-0, Севилья - Манчестер Юнайтед 1-2, Шахтер - Рома 2-1, Локомотив - Ницца 1-1, Зенит - Селтик 3-1, РБ Лейпциг - Наполи - 2:0, Лацио - Стяуа 2-0, Атлетик - Спартак 1-1

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