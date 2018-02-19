Турнир прогнозов: анонс 36 тура
Продолжается турнир прогнозов, 36-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
20 февраля
22:45 Бавария - Бешикташ (ЛЧ)
22:45 Челси - Барселона (ЛЧ)
21 февраля
20:00 ЦСКА - Црвена Звезда (ЛЕ)
22:45 Севилья - Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
22:45 Шахтер - Рома (ЛЧ)
22 февраля
19:00 Локомотив - Ницца (ЛЕ)
21:00 Зенит - Селтик (ЛЕ)
21:00 РБ Лейпциг - Наполи (ЛЕ)
21:00 Лацио - Стяуа (ЛЕ)
23:05 Атлетик - Спартак (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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