Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Продолжается турнир прогнозов, 37-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

24 февраля

18:00 Ливерпуль - Вест Хэм (АПЛ)

18:15 Реал - Алавес (Ла Лига)

22:45 Барселона - Жирона (Ла Лига)

25 февраля

15:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм (АПЛ)

17:05 Манчестер Юнайтед - Челси (АПЛ)

17:30 Байер - Шальке (Бундеслига)

19:30 Арсенал - Манчестер Сити (Кубок Лиги)

22:45 Севилья - Атлетико (Ла Лига)

22:45 Рома - Милан (Серия А)

23:00 ПСЖ - Марсель (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 36 тура. | http://soccernews.ru

комментарии
ВВМ

Ливерпуль - Вест Хэм 2-1, Реал - Алавес 3-0, Барселона - Жирона 3-0, Кристал Пэлас-Тоттенхэм 0-2, МЮ- Челси 1-1, Байер - Шальке 2-1, Арсенал - МС 1-2, Севилья - Атлетико 0-1, Рома - Милан 2-1, ПСЖ - Марсель 2-1.

Ответить
РеалЕкатеринбург

Ливерпуль - Вест Хэм 3-0, Реал - Алавес 3-0, Барселона - Жирона 3-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-3, Манчестер Юнайтед - Челси 0-0, Байер - Шальке 1-1, Арсенал - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Атлетико 1-2, Рома - Милан 1-1, ПСЖ - Марсель 2-0

Ответить
Taivin

Ливерпуль - Вест Хэм 3-1, pеал - Алавес 3-1, БАРСЕЛОНА - Жирона 2-0, Кристал Пэлас-Тоттенхэм 0-1, МЮ- Челси 1-0, Байер - Шальке 2-1, Арсенал - МС 1-2, Севилья - Атлетико 0-1, Рома - Милан 1-1, ПСЖ - Марсель 3-1

Ответить
Yas

Ливерпуль - Вест Хэм 2-0, Реал - Алавес 3-0, Барселона - Жирона 3-1, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-2, Манчестер Юнайтед - Челси 1-0, Байер - Шальке 2-1, Арсенал - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Атлетико 2-1, Рома - Милан 2-1, ПСЖ - Марсель 3-0

Ответить
liverpool40

Ливерпуль-ВестХэм 3:1.Реал-Алавес 3:О.Барселона-Жирона 2:О.Кристал Пэлас-Тоттенхэм 1:2. Манчестер Юнайтед-Челси 1:О.Байер-Шальке 2:1.Арсенал-Манчестер Сити 3:2.Севилья-Атлетико 1:2. Рома-Милан 1:2.ПСЖ-Марсель 2:1.

Ответить
Зенден

Ливерпуль - Вест Хэм 2-0, Реал - Алавес 3-0, Барселона - Жирона 3-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-2, Манчестер Юнайтед - Челси 1-1, Байер - Шальке 1-1, Арсенал - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Атлетико 0-2, Рома - Милан 1-1, ПСЖ - Марсель 3-1.

Ответить
Алексей

Ливерпуль - Вест Хэм 2-0 Реал - Алавес 3-0 Барселона - Жирона 3-0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0-2 Манчестер Юнайтед - Челси 1-2 Байер - Шальке 0-1 Арсенал - Манчестер Сити 1-2 Севилья - Атлетико 2-2 Рома - Милан 2-1 ПСЖ - Марсель 3-0

Ответить
Хас

Ливерпуль - Вест Хэм 4-1, Реал - Алавес 1-0, Барселона - Жирона 5-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0-2, Манчестер Юнайтед - Челси 1-3, Байер - Шальке 2-1, Арсенал - Манчестер Сити 3-3, Севилья - Атлетико 1-4, Рома - Милан 0-1, ПСЖ - Марсель 2-2

Ответить
lopatasamolet

Ливерпуль - Вест Хэм - 3:1, Реал - Алавес - 3:1, Барселона - Жирона - 2:0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм - 0:2, Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1, Байер - Шальке - 3:2, Арсенал - Манчестер Сити - 1:3, Севилья - Атлетико - 0:1, Рома - Милан - 2:1, ПСЖ - Марсель - 3:1

Ответить
ali

Ливерпуль - Вест Хэм 3-1, Реал - Алавес 4-0, Барселона - Жирона 0-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-3, Манчестер Юнайтед - Челси 1-0, Байер - Шальке 1-2, Арсенал - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Атлетико 1-3, Рома - Милан 2-1, ПСЖ - Марсель 3-1

Ответить
SAMUELL

Ливерпуль - Вест Хэм 3-0, Реал - Алавес 2-1, Барселона - Жирона 3-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-3, Манчестер Юнайтед - Челси 2-1, Байер - Шальке 1-1, Арсенал - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Атлетико 1-2, Рома - Милан 0-1, ПСЖ - Марсель 3-1

Ответить
lyavon

Ливерпуль - Вест Хэм 2-0, Реал - Алавес 3-0, Барселона - Жирона 2-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-3, Манчестер Юнайтед - Челси 2-1, Байер - Шальке 1-0, Арсенал - Манчестер Сити 1-1, Севилья - Атлетико 1-2, Рома - Милан 2-0, ПСЖ - Марсель 3-1

Ответить
WhiteWolff

Ливерпуль - Вест Хэм 3-1, Реал - Алавес 3-0, Барселона - Жирона 3-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-3, Манчестер Юнайтед - Челси 0-0, Байер - Шальке 2-2, Арсенал - Манчестер Сити 1-2, Севилья - Атлетико 1-1, Рома - Милан 1-0, ПСЖ - Марсель 4-1

Ответить
Пьянь

Ливерпуль - Вест Хэм 3-1, Реал - Алавес 4-0, Барселона - Жирона 3-0, Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1-2, Манчестер Юнайтед - Челси 0-0, Байер - Шальке 2-1, Арсенал - Манчестер Сити 1-1, Севилья - Атлетико 1-1, Рома - Милан 2-1, ПСЖ - Марсель 3-1

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Лестер Сити 28 36
8 Бернли 27 36
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 27 20
Полная таблица

топ-5 тегов