Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Продолжается турнир прогнозов, 37-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

24 февраля

18:00 Ливерпуль - Вест Хэм (АПЛ)

18:15 Реал - Алавес (Ла Лига)

22:45 Барселона - Жирона (Ла Лига)

25 февраля

15:00 Кристал Пэлас - Тоттенхэм (АПЛ)

17:05 Манчестер Юнайтед - Челси (АПЛ)

17:30 Байер - Шальке (Бундеслига)

19:30 Арсенал - Манчестер Сити (Кубок Лиги)

22:45 Севилья - Атлетико (Ла Лига)

22:45 Рома - Милан (Серия А)

23:00 ПСЖ - Марсель (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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