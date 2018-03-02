Турнир прогнозов: анонс 38 тура

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Турнир прогнозов: анонс 38 тура

Продолжается турнир прогнозов, 38-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

2 марта

23:00 Порту - Спортинг (Примейра)

3 марта

18:15 Севилья - Атлетик (Ла Лига)

20:30 Ливерпуль - Ньюкасл (АПЛ)

20:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д (Бундеслига)

22:45 Наполи - Рома (Серия А)

4 марта

16:30 Локомотив - Спартак (РФПЛ)

16:30 Брайтон - Арсенал (АПЛ)

18:15 Барселона - Атлетико (Ла Лига)

19:00 Манчестер Сити - Челси (АПЛ)

22:45 Милан - Интер (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Порту - Спортинг 3-1, Севилья - Атлетик 3-1, Ливерпуль - Ньюкасл 3-0, РБ Лейпциг - Боруссия Д 1-1, Наполи - Рома 2-1, Локомотив - Спартак 1-1, Брайтон - Арсенал 1-3, Барселона - Атлетико 2-0, Манчестер Сити - Челси 2-0, Милан - Интер 1-1

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Yas

Порту - Спортинг 2-0, Севилья - Атлетик 2-1, Ливерпуль - Ньюкасл 2-0, РБ Лейпциг - Боруссия Д 1-2, Наполи - Рома 2-1, Локомотив - Спартак 2-1, Брайтон - Арсенал 1-2, Барселона - Атлетико 2-0, Манчестер Сити - Челси 2-0, Милан - Интер 1-0

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ВВМ

Порту - Спортинг 1-0, Севилья - Атлетик 2-1, Ливерпуль - Ньюкасл 2-0, РБ Лейпциг - Боруссия Д 1-2, Наполи - Рома 2-1, Локомотив - Спартак 1-0, Брайтон - Арсенал 1-2, Барселона - Атлетико 2-1, Манчестер Сити - Челси 1-0, Милан - Интер 2-1.

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SAMUELL

Порту - Спортинг 3-1, Севилья - Атлетик 2-0, Ливерпуль - Ньюкасл 3-1, РБ Лейпциг - Боруссия Д 1-2, Наполи - Рома 3-0, Локомотив - Спартак 1-0, Брайтон - Арсенал 0-2, Барселона - Атлетико 3-1, Манчестер Сити - Челси 2-1, Милан - Интер 2-0

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lyavon

Порту - Спортинг 2-0, Севилья - Атлетик 2-1, Ливерпуль - Ньюкасл 3-1, РБ Лейпциг - Боруссия Д 1-1, Наполи - Рома 2-1, Локомотив - Спартак 1-1, Брайтон - Арсенал 0-2, Барселона - Атлетико 1-0, Манчестер Сити - Челси 2-1, Милан - Интер 0-0

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Пьянь

Порту - Спортинг 2-1, Севилья - Атлетик 1-1, Ливерпуль - Ньюкасл 4-1, РБ Лейпциг - Боруссия Д 2-1, Наполи - Рома 3-1, Локомотив - Спартак 1-2, Брайтон - Арсенал 2-2, Барселона - Атлетико 2-1, Манчестер Сити - Челси 1-0, Милан - Интер 2-1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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