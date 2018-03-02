Турнир прогнозов: анонс 38 тура

Продолжается турнир прогнозов, 38-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

2 марта

23:00 Порту - Спортинг (Примейра)

3 марта

18:15 Севилья - Атлетик (Ла Лига)

20:30 Ливерпуль - Ньюкасл (АПЛ)

20:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д (Бундеслига)

22:45 Наполи - Рома (Серия А)

4 марта

16:30 Локомотив - Спартак (РФПЛ)

16:30 Брайтон - Арсенал (АПЛ)

18:15 Барселона - Атлетико (Ла Лига)

19:00 Манчестер Сити - Челси (АПЛ)

22:45 Милан - Интер (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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