Турнир прогнозов: анонс 39 тура
Продолжается турнир прогнозов, 38-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
6 марта
22:45 Ливерпуль - Порту (ЛЧ)
22:45 ПСЖ - Реал (ЛЧ)
7 марта
22:45 Манчестер Сити - Базель (ЛЧ)
22:45 Тоттенхэм - Ювентус (ЛЧ)
8 марта
21:00 Милан - Арсенал (ЛЕ)
21:00 Атлетико - Локомотив (ЛЕ)
21:00 ЦСКА - Лион (ЛЕ)
23:05 РБ Лейпциг - Зенит (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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