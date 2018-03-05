Турнир прогнозов: анонс 39 тура

Продолжается турнир прогнозов, 38-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

6 марта

22:45 Ливерпуль - Порту (ЛЧ)

22:45 ПСЖ - Реал (ЛЧ)

7 марта

22:45 Манчестер Сити - Базель (ЛЧ)

22:45 Тоттенхэм - Ювентус (ЛЧ)

8 марта

21:00 Милан - Арсенал (ЛЕ)

21:00 Атлетико - Локомотив (ЛЕ)

21:00 ЦСКА - Лион (ЛЕ)

23:05 РБ Лейпциг - Зенит (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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