Турнир прогнозов: анонс 4 тура

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Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Стартует четвертый тур турнира прогнозов, который посвящен матчам национальных сборных.

31 августа.

21:45 Франция - Нидерланды
02:00 Уругвай - Аргентина
03:45 Бразилия - Эквадор

1 сентября.

21:45 Чехия - Германия
21:45 Дания - Польша

2 сентября.

21:45 Украина - Турция
21:45 Испания - Италия

3 сентября.

19:00 Беларусь - Швеция
19:00 Нидерланды - Болгария

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Франция - Нидерланды 3-1 Уругвай - Аргентина 1-3 Бразилия - Эквадор 4-0 Чехия - Германия 1-2 Дания - Польша 0-2 Украина - Турция 2-2 Испания - Италия 2-1 Беларусь - Швеция 0-1 Нидерланды - Болгария 3-1

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lopatasamolet

Франция - Нидерланды 3-1 Уругвай - Аргентина 1-2 Бразилия - Эквадор 3-0 Чехия - Германия 2-3 Дания - Польша 1-1 Украина - Турция 1-1 Испания - Италия 0-0 Беларусь - Швеция 0-2 Нидерланды - Болгария 2-1

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Алексей

Франция - Нидерланды 2-0 Уругвай - Аргентина 1-2 Бразилия - Эквадор 2-0 Чехия - Германия 0-3 Дания - Польша 1-2 Украина - Турция 0-1 Испания - Италия 1-1 Беларусь - Швеция 0-2 Нидерланды - Болгария 2-1

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scouser17

Франция - Нидерланды - 3:1, Уругвай - Аргентина - 1:3, Бразилия - Эквадор - 4:0, Чехия - Германия - 0:2, Дания - Польша - 1:1, Украина - Турция - 2:1, Испания - Италия - 1:0, Беларусь - Швеция - 0:2, Нидерланды - Болгария - 3:1

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Зенден

Франция - Нидерланды - 1:1, Уругвай - Аргентина - 1:1, Бразилия - Эквадор - 3:0, Чехия - Германия - 1:3, Дания - Польша 1-1, Украина - Турция - 1:1, Испания - Италия - 1:0, Беларусь - Швеция - 1:1, Нидерланды - Болгария - 2:0

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eaaerdjkee

Франция - Нидерланды - 1:1, Уругвай - Аргентина - 0:2, Бразилия - Эквадор - 3:0, Чехия - Германия - 0:2, Дания - Польша 1-2, Украина - Турция - 0:1, Испания - Италия - 2:0, Беларусь - Швеция - 0:2, Нидерланды - Болгария - 2:0

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lyavon

Франция - Нидерланды - 2:0, Уругвай - Аргентина - 1:2, Бразилия - Эквадор - 3:0, Чехия - Германия - 1:2, Дания - Польша 1-1, Украина - Турция - 1:0, Испания - Италия - 2:2, Беларусь - Швеция - 0:4, Нидерланды - Болгария - 2:0

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WhiteWolff

Франция - Нидерланды - 2:0, Уругвай - Аргентина - 1:3, Бразилия - Эквадор - 4:1, Чехия - Германия - 0:2, Дания - Польша 1-1, Украина - Турция - 1:1, Испания - Италия - 2:1, Беларусь - Швеция - 1:3, Нидерланды - Болгария - 3:1

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Пьянь

Франция - Нидерланды - 2:1, Уругвай - Аргентина - 1:2, Бразилия - Эквадор - 3:1, Чехия - Германия - 0:2, Дания - Польша 1-2, Украина - Турция - 1:1, Испания - Италия - 1:1, Беларусь - Швеция - 0:2, Нидерланды - Болгария - 2:0

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