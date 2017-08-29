Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Стартует четвертый тур турнира прогнозов, который посвящен матчам национальных сборных.

31 августа.

21:45 Франция - Нидерланды

02:00 Уругвай - Аргентина

03:45 Бразилия - Эквадор

1 сентября.

21:45 Чехия - Германия

21:45 Дания - Польша

2 сентября.

21:45 Украина - Турция

21:45 Испания - Италия

3 сентября.

19:00 Беларусь - Швеция

19:00 Нидерланды - Болгария

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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