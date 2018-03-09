Турнир прогнозов: анонс 40 тура

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Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Продолжается турнир прогнозов, 40-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

10 марта

15:00 Эйбар - Реал (Ла Лига)

15:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (АПЛ)

17:30 Бавария - Гамбург (Бундеслига)

18:15 Севилья - Валенсия (Ла Лига)

20:30 Челси - Кристал Пэлас (АПЛ)

22:45 Малага - Барселона (Ла Лига)

11 марта

14:00 Ростов - Зенит (РФПЛ)

16:30 Ахмат - ЦСКА (РФПЛ)

16:30 Арсенал - Уотфорд (АПЛ)

22:45 Интер - Наполи (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Эйбар - Реал 1-4, Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0-0, Бавария - Гамбург 4-0, Севилья - Валенсия 2-1, Челси - Кристал Пэлас 2-0, Малага - Барселона 1-2, Ростов - Зенит 1-2, Ахмат - ЦСКА 1:0, Арсенал - Уотфорд 4-1, Интер - Наполи 1-1

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Хас

Эйбар - Реал 1-3, Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 1-2, Бавария - Гамбург 4-0, Севилья - Валенсия 1-3, Челси - Кристал Пэлас 4-0, Малага - Барселона 0-3, Ростов - Зенит 1-3, Ахмат - ЦСКА 2:0, Арсенал - Уотфорд 2-1, Интер - Наполи 1-4

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Пьянь

Эйбар - Реал 0-2, Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 1-1, Бавария - Гамбург 4-0, Севилья - Валенсия 1-1, Челси - Кристал Пэлас 2-0, Малага - Барселона 0-2, Ростов - Зенит 1-2, Ахмат - ЦСКА 0:0, Арсенал - Уотфорд 3-1, Интер - Наполи 1-2

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Турнир прогнозов: итоги 39 тура

Турнир прогнозов: итоги 39 тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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