Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Продолжается турнир прогнозов, 40-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

10 марта

15:00 Эйбар - Реал (Ла Лига)

15:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (АПЛ)

17:30 Бавария - Гамбург (Бундеслига)

18:15 Севилья - Валенсия (Ла Лига)

20:30 Челси - Кристал Пэлас (АПЛ)

22:45 Малага - Барселона (Ла Лига)

11 марта

14:00 Ростов - Зенит (РФПЛ)

16:30 Ахмат - ЦСКА (РФПЛ)

16:30 Арсенал - Уотфорд (АПЛ)

22:45 Интер - Наполи (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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