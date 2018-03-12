Турнир прогнозов: анонс 41 тура

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Турнир прогнозов: анонс 41 тура

Продолжается турнир прогнозов, 40-й тур которого посвящен матчам еврокубков и национальных чемпионатов.

13 марта

22:45 Рома - Шахтер (ЛЧ)

22:45 Манчестер Юнайтед - Севилья 

14 марта

20:00 Бешикташ - Бавария (ЛЧ)

20:00 Ювентус - Аталанта (Серия А)

22:45 Барселона - Челси (ЛЧ)

15 марта

19:00 Локомотив - Атлетико (ЛЕ)

21:00 Зенит - РБ Лейпциг (ЛЕ)

21:00 Динамо Киев - Лацио (ЛЕ)

23:05 Арсенал - Милан (ЛЕ)

23:05 Лион - ЦСКА (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
Зенден

Рома - Шахтер 2-1, Манчестер Юнайтед - Севилья 3-0, Бешикташ - Бавария 1-2, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 3-1, Локомотив - Атлетико 0-1, Зенит - РБ Лейпциг 2-2, Динамо Киев - Лацио 2-2, Арсенал - Милан 2-1, Лион - ЦСКА 2-0.

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рома-шахтер - ничья;манчестер юнайтед-севилья-победа первой команды;бешикташ-бавария-п1(победа турков);ювентус-аталанта-п1(счет 3:0);барселона-челси-2:0;локомотив-атлетико-0:1;зенит-рб лейпциг-3:1;динамо киев-лацио-1:2;арсенал-милан-2:2;лион-цска-0:2

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Пьянь

Засчитываются только прогнозы с четко указанным счетом.

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ali

Рома - Шахтер 2-0, Манчестер Юнайтед - Севилья 2-1, Бешикташ - Бавария 1-3, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 0-1, Локомотив - Атлетико 0-2, Зенит - РБ Лейпциг 1-3, Динамо Киев - Лацио 1-2, Арсенал - Милан 0-0, Лион - ЦСКА 2-0

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Cum Deo

Рома - Шахтер 2-1, Манчестер Юнайтед - Севилья 2-1, Бешикташ - Бавария 1-3, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 2-1, Локомотив - Атлетико 1-2, Зенит - РБ Лейпциг 3-1, Динамо Киев - Лацио 1-2, Арсенал - Милан 2-1, Лион - ЦСКА 0-2

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SAMUELL

Рома - Шахтер 1-1, Манчестер Юнайтед - Севилья 3-1, Бешикташ - Бавария 1-2, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 2-0, Локомотив - Атлетико 0-1, Зенит - РБ Лейпциг 2-1, Динамо Киев - Лацио 0-1, Арсенал - Милан 2-0, Лион - ЦСКА 0-2

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lyavon

Рома - Шахтер 1-0, Манчестер Юнайтед - Севилья 2-1, Бешикташ - Бавария 1-3, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 2-0, Локомотив - Атлетико 0-1, Зенит - РБ Лейпциг 1-1, Динамо Киев - Лацио 1-1, Арсенал - Милан 2-0, Лион - ЦСКА 2-1

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WhiteWolff

Рома - Шахтер 2-1, Манчестер Юнайтед - Севилья 2-0, Бешикташ - Бавария 1-3, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 2-0, Локомотив - Атлетико 1-0, Зенит - РБ Лейпциг 2-1, Динамо Киев - Лацио 1-2, Арсенал - Милан 2-1, Лион - ЦСКА 2-1

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Хас

Рома - Шахтер 2-1, Манчестер Юнайтед - Севилья 2-0, Бешикташ - Бавария 1-2, Ювентус - Аталанта 3-0, Барселона - Челси 3-1, Локомотив - Атлетико 1-2, Зенит - РБ Лейпциг 3-2, Динамо Киев - Лацио 2-3, Арсенал - Милан 1-3, Лион - ЦСКА 3-0

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Пьянь

Рома - Шахтер 2-0, Манчестер Юнайтед - Севилья 2-0, Бешикташ - Бавария 0-2, Ювентус - Аталанта 2-0, Барселона - Челси 2-1, Локомотив - Атлетико 1-1, Зенит - РБ Лейпциг 2-1, Динамо Киев - Лацио 1-2, Арсенал - Милан 2-1, Лион - ЦСКА 2-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
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