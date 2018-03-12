Турнир прогнозов: анонс 41 тура

Продолжается турнир прогнозов, 40-й тур которого посвящен матчам еврокубков и национальных чемпионатов.

13 марта

22:45 Рома - Шахтер (ЛЧ)

22:45 Манчестер Юнайтед - Севилья

14 марта

20:00 Бешикташ - Бавария (ЛЧ)

20:00 Ювентус - Аталанта (Серия А)

22:45 Барселона - Челси (ЛЧ)

15 марта

19:00 Локомотив - Атлетико (ЛЕ)

21:00 Зенит - РБ Лейпциг (ЛЕ)

21:00 Динамо Киев - Лацио (ЛЕ)

23:05 Арсенал - Милан (ЛЕ)

23:05 Лион - ЦСКА (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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