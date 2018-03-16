Турнир прогнозов: анонс 42 тура

Продолжается турнир прогнозов, 42-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

17 марта

19:00 Рубин - Спартак (РФПЛ)

20:30 Ливерпуль - Уотфорд (АПЛ)

22:45 Манчестер Юнайтед - Брайтон (Кубок Англии)

18 марта

15:00 Ницца - ПСЖ (Лига 1)

18:15 Барселона - Атлетик (Ла Лига)

19:30 Лестер - Челси (Кубок Англии)

20:00 РБ Лейпциг - Бавария (Бундеслига)

20:30 Вильярреал - Атлетико (Ла Лига)

22:45 Реал - Жирона (Ла Лига)

23:00 Марсель - Лион (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 41 тура. | http://soccernews.ru