Турнир прогнозов: анонс 42 тура

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Турнир прогнозов: анонс 42 тура

Продолжается турнир прогнозов, 42-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

17 марта

19:00 Рубин - Спартак (РФПЛ)

20:30 Ливерпуль - Уотфорд (АПЛ)

22:45 Манчестер Юнайтед - Брайтон (Кубок Англии)

18 марта

15:00 Ницца - ПСЖ (Лига 1)

18:15 Барселона - Атлетик (Ла Лига)

19:30 Лестер - Челси (Кубок Англии)

20:00 РБ Лейпциг - Бавария (Бундеслига)

20:30 Вильярреал - Атлетико (Ла Лига)

22:45 Реал - Жирона (Ла Лига)

23:00 Марсель - Лион (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
Зенден

Рубин - Спартак 1-1, Ливерпуль - Уотфорд 3-1, Манчестер Юнайтед - Брайтон 3-0, Ницца - ПСЖ - 1-2, Барселона - Атлетик 2-0, Лестер - Челси 1-2, РБ Лейпциг - Бавария 1-2, Вильярреал - Атлетико 0-2, Реал - Жирона 3-1, Марсель - Лион 1-1

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РеалЕкатеринбург

Рубин - Спартак 1-2, Ливерпуль - Уотфорд 3-1, Манчестер Юнайтед - Брайтон 1-0, Ницца - ПСЖ - 0-3, Барселона - Атлетик 2-0, Лестер - Челси 1-2, РБ Лейпциг - Бавария 1-2, Вильярреал - Атлетико 0-2, Реал - Жирона 2-1, Марсель - Лион 2-1

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ВВМ

Рубин - Спартак 0-1, Ливерпуль - Уотфорд 3-1, Манчестер Юнайтед - Брайтон 2-0, Ницца - ПСЖ - 1-2, Барселона - Атлетик 2-0, Лестер - Челси 0-1, РБ Лейпциг - Бавария 1-2, Вильярреал - Атлетико 0-1, Реал - Жирона 3-0, Марсель - Лион 1-1.

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TurculeC

Рубин - Спартак 1-2, Ливерпуль - Уотфорд 2-0, Манчестер Юнайтед - Брайтон 2-0, Ницца - ПСЖ - 0:2, Барселона - Атлетик 3-0, Лестер - Челси 1-2, РБ Лейпциг - Бавария 1-2, Вильярреал - Атлетико 0-1, Реал - Жирона 2-0, Марсель - Лион 2-1

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Хас

Рубин - Спартак 1-1, Ливерпуль - Уотфорд 2-1, Манчестер Юнайтед - Брайтон 4-0, Ницца - ПСЖ1 -4, Барселона - Атлетик 4-1, Лестер - Челси 1-3, РБ Лейпциг - Бавария 2-1,Вильярреал - Атлетико 0-2, Реал - Жирона 4-2, Марсель - Лион 2-3

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Cum Deo

Рубин - Спартак 2-3, Ливерпуль - Уотфорд 3-1, Манчестер Юнайтед - Брайтон 2-0, Ницца - ПСЖ - 1:3, Барселона - Атлетик 3-1, Лестер - Челси 1-2, РБ Лейпциг - Бавария 2-4, Вильярреал - Атлетико 0-1, Реал - Жирона 3-1, Марсель - Лион 2-1

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lyavon

Рубин - Спартак 1-2, Ливерпуль - Уотфорд 2-0, Манчестер Юнайтед - Брайтон 3-0, Ницца - ПСЖ - 1:3, Барселона - Атлетик 3-0, Лестер - Челси 1-2, РБ Лейпциг - Бавария 1-1, Вильярреал - Атлетико 0-1, Реал - Жирона 2-0, Марсель - Лион 2-1

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WhiteWolff

Рубин - Спартак 0-1, Ливерпуль - Уотфорд 4-1, Манчестер Юнайтед - Брайтон 2-0, Ницца - ПСЖ - 1:3, Барселона - Атлетик 3-0, Лестер - Челси 1-2, РБ Лейпциг - Бавария 2-2, Вильярреал - Атлетико 0-1, Реал - Жирона 3-1, Марсель - Лион 2-1

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Алексей

Рубин - Спартак 0-2 Ливерпуль - Уотфорд 3-0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2-0 Ницца - ПСЖ 1-3 Барселона - Атлетик 3-0 Лестер - Челси 1-2 РБ Лейпциг - Бавария 1-2 Вильярреал - Атлетико 1-1 Реал - Жирона 3-1 Марсель - Лион 0-1

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SAMUELL

Рубин - Спартак 1-2, Ливерпуль - Уотфорд 3-0, Манчестер Юнайтед - Брайтон 2-0, Ницца - ПСЖ - 0:2, Барселона - Атлетик 3-0, Лестер - Челси 0-1, РБ Лейпциг - Бавария 1-3, Вильярреал - Атлетико 1-2, Реал - Жирона 1-1, Марсель - Лион 2-1

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Пьянь

Рубин - Спартак 1-1, Ливерпуль - Уотфорд 3-0, Манчестер Юнайтед - Брайтон 1-0, Ницца - ПСЖ - 0:2, Барселона - Атлетик 3-0, Лестер - Челси 1-1, РБ Лейпциг - Бавария 1-3, Вильярреал - Атлетико 1-1, Реал - Жирона 3-1, Марсель - Лион 2-2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 30 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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