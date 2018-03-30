Турнир прогнозов: анонс 43 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: анонс 43 тура

Возобновляется турнир прогнозов, 43-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

31 марта

15:30 Кристал Пэлас - Ливерпуль (АПЛ)

20:30 Эвертон - Манчестер Сити (АПЛ)

20:30 Бавария - Боруссия Д (Бундеслига)

20:30 Лас-Пальмас - Реал (Ла Лига)

22:45 Ювентус - Милан (Серия А)

22:45 Севилья - Барселона (Ла Лига)

23:05 ПСЖ - Монако (Кубок Лиги)

1 апреля

16:30 Арсенал - Сток Сити (АПЛ)

19:00 Челси - Тоттенхэм (АПЛ)

20:00 Ростов - ЦСКА (РФПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Кристал Пэлас - Ливерпуль 0-3, Эвертон - Манчестер Сити 0-2, Бавария - Боруссия Д 2-1, Лас-Пальмас - Реал 0-3, Ювентус - Милан 2-0, Севилья - Барселона 1-3, ПСЖ - Монако 2-0, Арсенал - Сток Сити 2-1, Челси - Тоттенхэм 3-1, Ростов - ЦСКА 0-2

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ВВМ

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1-2, Эвертон - Манчестер Сити 1-3, Бавария - Боруссия Д 2-1, Лас-Пальмас - Реал 1-3, Ювентус - Милан 1-0, Севилья - Барселона 0-2, ПСЖ - Монако 2-1, Арсенал - Сток Сити 2-0, Челси - Тоттенхэм 2-1, Ростов - ЦСКА 0-1.

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WhiteWolff

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1-3, Эвертон - Манчестер Сити 1-2, Бавария - Боруссия Д 3-1, Лас-Пальмас - Реал 0-2, Ювентус - Милан 2-0, Севилья - Барселона 1-3, ПСЖ - Монако 3-1, Арсенал - Сток Сити 3-1, Челси - Тоттенхэм 1-0, Ростов - ЦСКА 1-2

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lyavon

Кристал Пэлас - Ливерпуль 0-2, Эвертон - Манчестер Сити 1-2, Бавария - Боруссия Д 1-1, Лас-Пальмас - Реал 0-4, Ювентус - Милан 2-0, Севилья - Барселона 1-3, ПСЖ - Монако 2-0, Арсенал - Сток Сити 2-1, Челси - Тоттенхэм 1-0, Ростов - ЦСКА 0-2

Ответить
али

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1-3, Эвертон - Манчестер Сити 0-2, Бавария - Боруссия Д 2-0, Лас-Пальмас - Реал 0-3, Ювентус - Милан 2-1, Севилья - Барселона 2-1, ПСЖ - Монако 3-1, Арсенал - Сток Сити 2-0, Челси - Тоттенхэм 1-2, Ростов - ЦСКА 0-1

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Алексей

Кристал Пэлас - Ливерпуль 0-3 Эвертон - Манчестер Сити 0-3 Бавария - Боруссия Д 2-1 Лас-Пальмас - Реал 0-4 Ювентус - Милан 3-1 Севилья - Барселона 0-2 ПСЖ - Монако 2-0 Арсенал - Сток Сити 2-0 Челси - Тоттенхэм 1-2 Ростов - ЦСКА 0-2

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Троглодит

31 марта: 1-2, 0-3, 2-0, 0-4, 1-1, 1-3, 3-1. 1 апреля: 3-0, 1-1, 0-1.

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Пьянь

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1-3, Эвертон - Манчестер Сити 0-2, Бавария - Боруссия Д 2-0, Лас-Пальмас - Реал 0-3, Ювентус - Милан 2-1, Севилья - Барселона 1-2, ПСЖ - Монако 3-1, Арсенал - Сток Сити 2-0, Челси - Тоттенхэм 1-1, Ростов - ЦСКА 0-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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