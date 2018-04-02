Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Продолжается турнир прогнозов, 44-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов и еврокубков.

3 апреля

21:45 Ювентус - Реал (ЛЧ)

21:45 Севилья - Бавария (ЛЧ)

4 апреля

18:30 Крылья Советов - Спартак (Кубок России)

19:30 Милан - Интер (Серия А)

21:45 Барселона - Рома (ЛЧ)

21:45 Ливерпуль - Манчестер Сити (ЛЧ)

5 апреля

22:05 Арсенал - ЦСКА (ЛЕ)

22:05 Атлетико - Спортинг (ЛЕ)

22:05 Лацио - Ред Булл (ЛЕ)

22:05 РБ Лейпциг - Марсель (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 43 тура. | http://soccernews.ru