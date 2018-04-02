Турнир прогнозов: анонс 44 тура

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Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Продолжается турнир прогнозов, 44-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов и еврокубков.

3 апреля

21:45 Ювентус - Реал (ЛЧ)

21:45 Севилья - Бавария (ЛЧ)

4 апреля

18:30 Крылья Советов - Спартак (Кубок России)

19:30 Милан - Интер (Серия А)

21:45 Барселона - Рома (ЛЧ)

21:45 Ливерпуль - Манчестер Сити (ЛЧ)

5 апреля

22:05 Арсенал - ЦСКА (ЛЕ)

22:05 Атлетико - Спортинг (ЛЕ)

22:05 Лацио - Ред Булл (ЛЕ)

22:05 РБ Лейпциг - Марсель (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
Фанат РМ

Фигня, Реал- Юве- 3-2 (маск. 2 от Юве), Реал пройдет Юве!Сев.-Бавария- 1-2, милан-Интер-2-1, Барселона-Рома-2-1 ,Ливерпуть-М-С-1-2, Атлетико-Спортинг-2-1, Остальные, не знаю, к сож. а нашим футболом вообще не интересуюсь. Извините!

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WhiteWolff

Ювентус - Реал 2-1, Севилья - Бавария 1-2, Крылья Советов - Спартак 0-2, Милан - Интер 2-2, Барселона - Рома 3-0, Ливерпуль - Манчестер Сити 2-2, Арсенал - ЦСКА 3-1, Атлетико - Спортинг 3-0, Лацио - Ред Булл 4-1, РБ Лейпциг - Марсель 2-1

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Пьянь

Ювентус - Реал 2-1, Севилья - Бавария 1-3, Крылья Советов - Спартак 0-2, Милан - Интер 2-1, Барселона - Рома 4-1, Ливерпуль - Манчестер Сити 2-2, Арсенал - ЦСКА 3-0, Атлетико - Спортинг 2-0, Лацио - Ред Булл 2-1, РБ Лейпциг - Марсель 1-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
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