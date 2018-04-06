Турнир прогнозов: анонс 45 тура

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Турнир прогнозов: анонс 45 тура

Продолжается турнир прогнозов, 45-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

7 апреля

14:30 Эвертон - Ливерпуль (АПЛ)

17:00 Сток Сити - Тоттенхэм (АПЛ)

17:30 Аугсбург - Бавария (Бундеслига)

17:30 Зенит - Краснодар (РФПЛ)

18:00 Монако - Нант (Лига 1)

19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

8 апреля

17:15 Реал - Атлетико (Ла Лига)

18:30 Челси - Вест Хэм (АПЛ)

19:00 Анжи - Спартак (РФПЛ)

21:45 Милан - Сассуоло (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
ali

Эвертон - Ливерпуль 1-3, Сток Сити - Тоттенхэм 1-3, Аугсбург - Бавария 0-3, Зенит - Краснодар 1-1, Монако - Нант 3-1, Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1-1, Реал - Атлетико 3-1, Челси - Вест Хэм 2-0, Анжи - Спартак 0-2, Милан - Сассуоло 2-0

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SAMUELL

Эвертон - Ливерпуль 1-3, Сток Сити - Тоттенхэм 1-2, Аугсбург - Бавария 0-3, Зенит - Краснодар 1-0, Монако - Нант 2-1, Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3-1, Реал - Атлетико 1-1, Челси - Вест Хэм 2-0, Анжи - Спартак 0-2, Милан - Сассуоло 1-0

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WhiteWolff

Эвертон - Ливерпуль 1-2, Сток Сити - Тоттенхэм 0-1, Аугсбург - Бавария 1-3, Зенит - Краснодар 2-1, Монако - Нант 3-1, Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1-0, Реал - Атлетико 1-1, Челси - Вест Хэм 2-0, Анжи - Спартак 1-2, Милан - Сассуоло 2-0

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lyavon

Эвертон - Ливерпуль 1-2, Сток Сити - Тоттенхэм 1-3, Аугсбург - Бавария 0-2, Зенит - Краснодар 2-0, Монако - Нант 2-1, Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3-1, Реал - Атлетико 2-0, Челси - Вест Хэм 2-0, Анжи - Спартак 0-2, Милан - Сассуоло 1-0

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РеалЕкатеринбург

Эвертон - Ливерпуль 1-3, Сток Сити - Тоттенхэм 0-2, Аугсбург - Бавария 0-4, Зенит - Краснодар 2-1, Монако - Нант 3-2, Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2-1, Реал - Атлетико 2-1, Челси - Вест Хэм 2-0, Анжи - Спартак 1-3, Милан - Сассуоло 2-0

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Пьянь

Эвертон - Ливерпуль 0-2, Сток Сити - Тоттенхэм 0-2, Аугсбург - Бавария 0-3, Зенит - Краснодар 1-1, Монако - Нант 3-1, Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2-1, Реал - Атлетико 3-1, Челси - Вест Хэм 2-0, Анжи - Спартак 1-2, Милан - Сассуоло 2-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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