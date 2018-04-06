Турнир прогнозов: анонс 45 тура

Продолжается турнир прогнозов, 45-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

7 апреля

14:30 Эвертон - Ливерпуль (АПЛ)

17:00 Сток Сити - Тоттенхэм (АПЛ)

17:30 Аугсбург - Бавария (Бундеслига)

17:30 Зенит - Краснодар (РФПЛ)

18:00 Монако - Нант (Лига 1)

19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

8 апреля

17:15 Реал - Атлетико (Ла Лига)

18:30 Челси - Вест Хэм (АПЛ)

19:00 Анжи - Спартак (РФПЛ)

21:45 Милан - Сассуоло (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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