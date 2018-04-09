Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Продолжается турнир прогнозов, 46-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

10 апреля

21:45 Рома - Барселона (ЛЧ)

21:45 Манчестер Сити - Ливерпуль (ЛЧ)

11 апреля

21:45 Бавария - Севилья (ЛЧ)

21:45 Реал - Ювентус (ЛЧ)

12 апреля

22:05 ЦСКА - Арсенал (ЛЕ)

22:05 Марсель - РБ Лейпциг

22:05 Ред Булл - Лацио

22:05 Спортинг - Атлетико

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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