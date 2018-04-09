Турнир прогнозов: анонс 46 тура

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Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Продолжается турнир прогнозов, 46-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

10 апреля

21:45 Рома - Барселона (ЛЧ)

21:45 Манчестер Сити - Ливерпуль (ЛЧ)

11 апреля

21:45 Бавария - Севилья (ЛЧ)

21:45 Реал - Ювентус (ЛЧ)

12 апреля

22:05 ЦСКА - Арсенал (ЛЕ)

22:05 Марсель - РБ Лейпциг

22:05 Ред Булл - Лацио

22:05 Спортинг - Атлетико

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 45 тура. | soccernews.ru

комментарии
Cum Deo

Рома - Барселона 1-3, Манчестер Сити - Ливерпуль 3-1, Бавария - Севилья 3-1, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-3, Марсель - РБ Лейпциг 2-1, Ред Булл - Лацио 1-2, Спортинг - Атлетико 1-2.

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Сum Deo

Рома - Барселона 1-3, Манчестер Сити - Ливерпуль 3-1, Бавария - Севилья 3-1, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-3, Марсель - РБ Лейпциг 2-1, Ред Булл - Лацио 1-2, Спортинг - Атлетико 1-2.

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lyavon

Рома - Барселона 0-1, Манчестер Сити - Ливерпуль 2-1, Бавария - Севилья 3-0, Реал - Ювентус 2-2, ЦСКА - Арсенал 1-2, Марсель - РБ Лейпциг - 1-1, Ред Булл - Лацио - 0-1, Спортинг - Атлетико - 1-2

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ВВМ

Рома - Барселона 1-2, Манчестер Сити - Ливерпуль 2-1, Бавария - Севилья 3-1, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-2, Марсель - РБ Лейпциг 2-1, Ред Булл - Лацио 1-2, Спортинг - Атлетико 0-1.

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РеалЕкатеринбург

Рома - Барселона 1-2, Манчестер Сити - Ливерпуль 1-1, Бавария - Севилья 3-1, Реал - Ювентус 2-0, ЦСКА - Арсенал 1-3, Марсель - РБ Лейпциг - 2-1, Ред Булл - Лацио - 1-3, Спортинг - Атлетико - 0-1

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SAMUELL

Рома - Барселона 1-3, Манчестер Сити - Ливерпуль 4-0, Бавария - Севилья 2-1, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-2, Марсель - РБ Лейпциг - 3-1, Ред Булл - Лацио - 0-2, Спортинг - Атлетико - 0-3

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Yas

Рома - Барселона 1-2, Манчестер Сити - Ливерпуль 0-4, Бавария - Севилья 2-1, Реал - Ювентус 2-0, ЦСКА - Арсенал 1-2, Марсель - РБ Лейпциг - 2-1, Ред Булл - Лацио - 1-2, Спортинг - Атлетико - 0-2

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Зенден

Рома - Барселона 1-2, Манчестер Сити - Ливерпуль 2-1, Бавария - Севилья 2-0, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-1, Марсель - РБ Лейпциг - 1-1, Ред Булл - Лацио - 1-1, Спортинг - Атлетико - 1-2

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WhiteWolff

Рома - Барселона 1-1, Манчестер Сити - Ливерпуль 3-0, Бавария - Севилья 4-0, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-1, Марсель - РБ Лейпциг - 2-1, Ред Булл - Лацио - 1-1, Спортинг - Атлетико - 0-0

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Пьянь

Рома - Барселона 1-2, Манчестер Сити - Ливерпуль 3-1, Бавария - Севилья 2-0, Реал - Ювентус 2-1, ЦСКА - Арсенал 1-3, Марсель - РБ Лейпциг - 2-1, Ред Булл - Лацио - 1-1, Спортинг - Атлетико - 1-2

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Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

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