Турнир прогнозов: анонс 47 тура

Продолжается турнир прогнозов, 46-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

14 апреля

17:00 Шахтер - Динамо Киев (УПЛ)

17:15 Барселона - Валенсия (Ла Лига)

14:30 Саутгемптон - Челси (АПЛ)

19:30 Бавария - Боруссия Мх (Бундеслига)

21:45 Тоттенхэм - Манчестер Сити (АПЛ)

15 апреля

15:30 Ньюкасл - Арсенал (АПЛ)

17:45 ПСВ - Аякс (Эредивизия)

20:00 Бенфика - Порту (Примейра)

21:45 Лацио - Рома (Серия А)

22:00 ПСЖ - Монако (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 46 тура. | http://soccernews.ru