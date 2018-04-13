Турнир прогнозов: анонс 47 тура

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Турнир прогнозов: анонс 47 тура

Продолжается турнир прогнозов, 46-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

14 апреля

17:00 Шахтер - Динамо Киев (УПЛ)

17:15 Барселона - Валенсия (Ла Лига)

14:30 Саутгемптон - Челси (АПЛ)

19:30 Бавария - Боруссия Мх (Бундеслига)

21:45 Тоттенхэм - Манчестер Сити (АПЛ)

15 апреля

15:30 Ньюкасл - Арсенал (АПЛ)

17:45 ПСВ - Аякс (Эредивизия)

20:00 Бенфика - Порту (Примейра)

21:45 Лацио - Рома (Серия А)

22:00 ПСЖ - Монако (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 46 тура. | http://soccernews.ru

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Пьянь

Шахтер - Динамо Киев 2-1, Барселона - Валенсия 2-0, Саутгемптон - Челси 1-1, Бавария - Боруссия Мх 3-1, Тоттенхэм - Манчестер Сити 2-1, Ньюкасл - Арсенал 2-1, ПСВ - Аякс 2-0, Бенфика - Порту 1-0, Лацио - Рома 2-2, ПСЖ - Монако 4-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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