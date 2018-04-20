Турнир прогнозов: анонс 48 тура

Продолжается турнир прогнозов, 48-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

21 апреля

14:30 Вест Бромвич - Ливерпуль (АПЛ)

19:15 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (Кубок Англии)

19:30 Боруссия Д - Байер (Бундеслига)

22:30 Севилья - Барселона (Кубок Испании)

22 апреля

15:30 Арсенал - Вест Хэм (АПЛ)

16:30 ЦСКА - Краснодар (РФПЛ)

18:30 Манчестер Сити - Суонси (АПЛ)

19:00 Локомотив - Уфа (РФПЛ)

21:45 Ювентус - Наполи (Серия А)

21:45 Атлетико - Бетис (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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