Турнир прогнозов: анонс 48 тура

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Турнир прогнозов: анонс 48 тура

Продолжается турнир прогнозов, 48-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

21 апреля

14:30 Вест Бромвич - Ливерпуль (АПЛ)

19:15 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (Кубок Англии)

19:30 Боруссия Д - Байер (Бундеслига)

22:30 Севилья - Барселона (Кубок Испании)

22 апреля

15:30 Арсенал - Вест Хэм (АПЛ)

16:30 ЦСКА - Краснодар (РФПЛ)

18:30 Манчестер Сити - Суонси (АПЛ)

19:00 Локомотив - Уфа (РФПЛ)

21:45 Ювентус - Наполи (Серия А)

21:45 Атлетико - Бетис (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Вест Бромвич - Ливерпуль 1-2, Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2-1, Боруссия Д - Байер 3-1, Севилья - Барселона 0-2, Арсенал - Вест Хэм 4-1, ЦСКА - Краснодар 1-0, Манчестер Сити - Суонси 3-1, Локомотив - Уфа 2-0, Ювентус - Наполи 1-0, Атлетико - Бетис 2-0

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lyavon

Вест Бромвич - Ливерпуль 0-2, Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1-1, Боруссия Д - Байер 2-1, Севилья - Барселона 0-2, Арсенал - Вест Хэм 3-1, ЦСКА - Краснодар 1-0, Манчестер Сити - Суонси 3-0, Локомотив - Уфа 1-0, Ювентус - Наполи 1-1, Атлетико - Бетис 2-1

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ali

Вест Бромвич - Ливерпуль 1-3, Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1-2, Боруссия Д - Байер 2-1, Севилья - Барселона 2-1, Арсенал - Вест Хэм 2-1, ЦСКА - Краснодар 1-2, Манчестер Сити - Суонси 3-0, Локомотив - Уфа 2-1, Ювентус - Наполи 1-2, Атлетико - Бетис 2-0

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Пьянь

Вест Бромвич - Ливерпуль 1-3, Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1-2, Боруссия Д - Байер 2-1, Севилья - Барселона 1-2, Арсенал - Вест Хэм 2-1, ЦСКА - Краснодар 2-1, Манчестер Сити - Суонси 5-0, Локомотив - Уфа 1-1, Ювентус - Наполи 2-1, Атлетико - Бетис 2-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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