Турнир прогнозов: анонс 49 тура

Продолжается турнир прогнозов, 49-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

24 апреля

21:45 Ливерпуль - Рома (ЛЧ)

25 апреля

21:45 Бавария - Реал (ЛЧ)

26 апреля

22:05 Арсенал - Атлетико (ЛЕ)

22:05 Марсель - Ред Булл (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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