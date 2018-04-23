Турнир прогнозов: анонс 49 тура

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Турнир прогнозов: анонс 49 тура

Продолжается турнир прогнозов, 49-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

24 апреля

21:45 Ливерпуль - Рома (ЛЧ)

25 апреля

21:45 Бавария - Реал (ЛЧ)

26 апреля

22:05 Арсенал - Атлетико (ЛЕ)

22:05 Марсель - Ред Булл (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
Yas

бляяяя . целый тур пропустиллллллл Ливерпуль - Рома 3-1, Бавария - Реал 2-1, Арсенал - Атлетико 1-0, Марсель - Ред Булл 2-0

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viktorxal

Ливерпуль-Рома 2-0,Бавария-Реал 3-1,Арсенал-Атлетико 0-0,Марсель-Ред Булл 3-1

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Алексей

Ливерпуль - Рома 2-0 Бавария - Реал 2-1 Арсенал - Атлетико 1-2 Марсель - Ред Булл 1-0

Ответить
РеалЕкатеринбург

Ливерпуль - Рома 3-1, Бавария - Реал 1-1, Арсенал - Атлетико 1-2, Марсель - Ред Булл 2-0

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Хас

Ливерпуль - Рома 4-1, Бавария - Реал 4-2, Арсенал - Атлетико 3-3, Марсель - Ред Булл 3-0

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Зенден

Ливерпуль - Рома 3-1, Бавария - Реал 2-1, Арсенал - Атлетико 1-1, Марсель - Ред Булл 1-0.

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WhiteWolff

Ливерпуль - Рома 3-0, Бавария - Реал 3-1, Арсенал - Атлетико 1-1, Марсель - Ред Булл 3-1

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lyavon

Ливерпуль - Рома 2-0, Бавария - Реал 1-1, Арсенал - Атлетико 2-1, Марсель - Ред Булл 2-0

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FANrus45

Ливерпуль - Рома 4-2, Бавария - Реал 1-3, Арсенал - Атлетико 0-0, Марсель - Ред Булл 2-1

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SAMUELL

Ливерпуль - Рома 3-1, Бавария - Реал 3-1, Арсенал - Атлетико 1-2, Марсель - Ред Булл 2-0

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Пьянь

Ливерпуль - Рома 4-1, Бавария - Реал 2-1, Арсенал - Атлетико 1-1, Марсель - Ред Булл 2-0

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