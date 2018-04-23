Турнир прогнозов: анонс 49 тура
Продолжается турнир прогнозов, 49-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
24 апреля
21:45 Ливерпуль - Рома (ЛЧ)
25 апреля
21:45 Бавария - Реал (ЛЧ)
26 апреля
22:05 Арсенал - Атлетико (ЛЕ)
22:05 Марсель - Ред Булл (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 48 тура. | http://soccernews.ru
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