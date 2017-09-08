Турнир прогнозов: анонс 5 тура

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Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Стартует пятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских чемпионатов.

9 сентября

14:30 Манчестер Сити - Ливерпуль (АПЛ)
17:00 Эвертон - Тоттенхэм (АПЛ)
17:15 Валенсия - Атлетико (Ла Лига)
19:00 Спартак - Рубин (РФПЛ)
19:30 Хоффенхайм - Бавария (Бундеслига)
21:45 Барселона - Эспаньол (Ла Лига)

10 сентября

14:00 Динамо - Зенит (РФПЛ)
16:00 Лацио - Милан (Серия А)
19:00 Шальке - Штутгарт (Бундеслига)
21:45 Вильярреал - Бетис (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1, Эвертон - Тоттенхэм 1:1, Валенсия - Атлетико 0:1, Спартак - Рубин 2:0, Хоффенхайм - Бавария 0:2, Барселона - Эспаньол 3:0, Динамо - Зенит 1:2, Лацио - Милан 2:1, Шальке - Штутгарт 2:1, Вильярреал - Бетис 2:1

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РеалЕкатеринбург

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1, Эвертон - Тоттенхэм 1:2, Валенсия - Атлетико 1:1, Спартак - Рубин 2:1, Хоффенхайм - Бавария 1:3, Барселона - Эспаньол 3:0, Динамо - Зенит 0:2, Лацио - Милан 1:1, Шальке - Штутгарт 2:1, Вильярреал - Бетис 2:1

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ВВМ

Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1, Эвертон - Тоттенхэм 1:2, Валенсия - Атлетико 0:1, Спартак - Рубин 1:0, Хоффенхайм - Бавария 1:3, Барселона - Эспаньол 3:0, Динамо - Зенит 0:1, Лацио - Милан 1:1, Шальке - Штутгарт 2:1, Вильярреал - Бетис 2:1.

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liverpool40

Манчестер Сити-Ливерпуль О-1. Эвертон-Тоттенхэм 1-О. Валенсия-Атлетико О-1.Спартак-Рубин 1-2. Хоффенхайм-Бавария О-2.Барселона-Эспаньол 3-1.Динамо-Зенит 1-2.Лацио-Милан 1-2.Шальке-Штутгарт 2-1.Вильяреал-Бетис 2-О.

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scouser17

Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:2, Эвертон - Тоттенхэм - 2:1, Валенсия - Атлетико - 2:2, Спартак - Рубин - 1:0, Хоффенхайм - Бавария - 0:2, Барселона - Эспаньол - 4:0, Динамо - Зенит - 1:2, Лацио - Милан - 2:0, Шальке - Штутгарт - 2:0, Вильярреал - Бетис - 3:1

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lopatasamolet

Манчестер Сити - Ливерпуль 1-0 Эвертон - Тоттенхэм 2-1 Валенсия - Атлетико 0-2 Спартак - Рубин 0-1 Хоффенхайм - Бавария 1-2 Барселона - Эспаньол 2-0 Динамо - Зенит 0-2 Лацио - Милан 1-1 Шальке - Штутгарт 3-1 Вильярреал - Бетис 3-1

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Алексей

Манчестер Сити - Ливерпуль 2-1 Эвертон - Тоттенхэм 2-2 Валенсия - Атлетико 1-2 Спартак - Рубин 0-1 Хоффенхайм - Бавария 0-3 Барселона - Эспаньол 3-0 Динамо - Зенит 0-2 Лацио - Милан 1-3 Шальке - Штутгарт 1-1 Вильярреал - Бетис 1-0

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Зенден

Манчестер Сити 2-1 Ливерпуль Эвертон 1-1 Тоттенхэм Валенсия 0-0 Атлетико Спартак 2-1 Рубин Хоффенхайм 1-2 Бавария Барселона 2-0 Эспаньол Динамо 0-2 Зенит Лацио 1-1 Милан Шальке 2-1 Штутгарт Вильярреал-Бетис-2-1

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ali

Манчестер Сити-Ливерпуль-1:2,Эвертон-Тоттенхэм-0:2,Валенсия-Атлетико-1:3,Спартак-Рубин-1:1, Хоффенхайм-Бавария-1:3,Барселона-Эспаньол-2-1,Динамо-Зенит 0-2,Лацио-Милан-1:3,Шальке-Штутгарт-2:1,Вильярреал-Бетис-2-0

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ali

лъ

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lyavon

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1, Эвертон - Тоттенхэм - 0:2, Валенсия - Атлетико - 1:2, Спартак - Рубин 0-0, Хоффенхайм - Бавария 0:3, Барселона - Эспаньол 3-1, Динамо - Зенит 0-4, Лацио - Милан - 1:3, Шальке - Штутгарт 2:1, Вильярреал - Бетис 1-0

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evgenpesh

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:3, Эвертон - Тоттенхэм - 1:3, Валенсия - Атлетико - 3:2, Спартак - Рубин 1-0, Хоффенхайм - Бавария 2:4, Барселона - Эспаньол 3-0, Динамо - Зенит 0-1, Лацио - Милан - 2:1, Шальке - Штутгарт 2:1, Вильярреал - Бетис 3-1

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Пьянь

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1, Эвертон - Тоттенхэм - 1:2, Валенсия - Атлетико - 0:2, Спартак - Рубин 2-1, Хоффенхайм - Бавария 1:3, Барселона - Эспаньол 4-1, Динамо - Зенит 1-3, Лацио - Милан - 1:2, Шальке - Штутгарт 1:1, Вильярреал - Бетис 1-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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