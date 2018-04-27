Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Продолжается турнир прогнозов, 50-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

28 апреля

14:30 Ливерпуль - Сток (АПЛ)

19:30 Реал - Леганес (Ла Лига)

19:30 Суонси - Челси (АПЛ)

21:45 Интер - Ювентус (Серия А)

29 апреля

14:00 Амкар - Спартак (РФПЛ)

16:15 Вест Хэм - Манчестер Сити (АПЛ)

16:30 Зенит - ЦСКА (РФПЛ)

18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал (АПЛ)

19:00 Фиорентина - Наполи (Серия А)

21:45 Депортиво - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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