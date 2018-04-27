Турнир прогнозов: анонс 50 тура

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Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Продолжается турнир прогнозов, 50-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

28 апреля

14:30 Ливерпуль - Сток (АПЛ)

19:30 Реал - Леганес (Ла Лига)

19:30 Суонси - Челси (АПЛ)

21:45 Интер - Ювентус (Серия А)

29 апреля

14:00 Амкар - Спартак (РФПЛ)

16:15 Вест Хэм - Манчестер Сити (АПЛ)

16:30 Зенит - ЦСКА (РФПЛ)

18:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал (АПЛ)

19:00 Фиорентина - Наполи (Серия А)

21:45 Депортиво - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 49 тура. | http://soccernews.ru

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Ливерпуль - Сток 3-1, Реал - Леганес 3-0, Суонси - Челси 1-2, Интер - Ювентус 1-2, Амкар - Спартак 0-2, Вест Хэм - Манчестер Сити 1-3, Зенит - ЦСКА 1-1, Манчестер Юнайтед - Арсенал 2-1, Фиорентина - Наполи 1-3, Депортиво - Барселона 0-2

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Турнир прогнозов: итоги 49 тура

Турнир прогнозов: итоги 49 тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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