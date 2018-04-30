Турнир прогнозов: анонс 51 тура
Продолжается турнир прогнозов, 51-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
1 мая
21:45 Реал - Бавария (ЛЧ)
2 мая
21:45 Рома - Ливерпуль (ЛЧ)
3 мая
22:05 Атлетико - Арсенал (ЛЕ)
22:05 Ред Булл - Марсель (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 50 тура. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг
-
Наингголан: "В матче с "Ливерпулем" нам нужно не терять концентрации все 90 минут и постараться отыграться"
-
АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
Повсеместная Салахомания в Египте
-
О'Нила пугает будущая работа Джеррарда
-
Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018
-
"Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки
-
"Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала"
-
"Арсенал" объявил о продлении контракта с молодым защитником
-
Тренер "Ромы": "Наши амбиции не ограничиваются полуфиналом Лиги Чемпионов"
-
"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро
-
"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"
-
Лаллана может сыграть с "Ромой"
-
Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
-
Ленин из "Спартака": Ещенко поздравил болельщиков с первым мая
-
Два топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Спартака"
-
Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"
-
Карасёв обслужит полуфинальную игру Лиги Европы
-
Нагельсман может возглавить "Челси"