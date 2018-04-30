Турнир прогнозов: анонс 51 тура

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Турнир прогнозов: анонс 51 тура

Продолжается турнир прогнозов, 51-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

1 мая

21:45 Реал - Бавария (ЛЧ)

2 мая

21:45 Рома - Ливерпуль (ЛЧ)

3 мая

22:05 Атлетико - Арсенал (ЛЕ)

22:05 Ред Булл - Марсель (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Реал - Бавария 1-3, Рома - Ливерпуль 2-2, Атлетико - Арсенал 2-0, Ред Булл - Марсель 2-1

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ВВМ

Реал - Бавария 1-2, Рома - Ливерпуль 1-2.

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Предсказатель

Реал - Бавария 1-1, Рома - Ливерпуль 1-3, Атлетико - Арсенал 0-1, Ред Булл - Марсель 2-1.

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Yas

Реал - Бавария 2-1, Рома - Ливерпуль 3-1, Атлетико - Арсенал 2-1, Ред Булл - Марсель 2-1.

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Зенден

Реал - Бавария 1-2, Рома - Ливерпуль 2-1, Атлетико - Арсенал 1-0, Ред Булл - Марсель 1-1.

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Алексей

Реал - Бавария 1-0 Рома - Ливерпуль 2-1 Атлетико - Арсенал 1-0 Ред Булл - Марсель 0-2

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хас

Реал - Бавария 1-3 Рома - Ливерпуль 2-2 Атлетико - Арсенал 2-1 Ред Булл - Марсель 0-2

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РеалЕкатеринбург

Реал - Бавария 2-2, Рома - Ливерпуль 1-3, Атлетико - Арсенал 2-1, Ред Булл - Марсель 1-3

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ali

Реал - Бавария 3-1 Рома - Ливерпуль 3-0 Атлетико - Арсенал 2-0 Ред Булл - Марсель 3-0

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Пьянь

Реал - Бавария 2-1, Рома - Ливерпуль 1-2, Атлетико - Арсенал 2-1, Ред Булл - Марсель 1-1

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