Турнир прогнозов: анонс 51 тура

Продолжается турнир прогнозов, 51-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

1 мая

21:45 Реал - Бавария (ЛЧ)

2 мая

21:45 Рома - Ливерпуль (ЛЧ)

3 мая

22:05 Атлетико - Арсенал (ЛЕ)

22:05 Ред Булл - Марсель (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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