Турнир прогнозов: анонс 52 тура

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Турнир прогнозов: анонс 52 тура

Продолжается турнир прогнозов, 52-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

5 мая

16:30 Локомотив - Зенит (РФПЛ)

16:30 Кельн - Бавария (Бундеслига)

17:00 Вест Бромвич - Тоттенхэм (АПЛ)

19:00 Спартак - Ростов (РФПЛ)

21:45 Ювентус - Болонья (Серия А)

21:45 Вильярреал - Валенсия (Ла Лига)

6 мая

17:15 Атлетико - Эспаньол (Ла Лига)

18:30 Челси - Ливерпуль (АПЛ)

18:30 Арсенал - Бернли (АПЛ)

21:45 Барселона - Реал (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Локомотив - Зенит 1-0, Кельн - Бавария 0-4, Вест Бромвич - Тоттенхэм 1-2, Спартак - Ростов 3-1, Ювентус - Болонья 2-0, Вильярреал - Валенсия 2-1, Атлетико - Эспаньол 1-0, Челси - Ливерпуль 1-1, Арсенал - Бернли 3-1, Барселона - Реал 3-1.

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Сливщик банка

Локомотив - Зенит 1-2, Кельн - Бавария 1-1, Вест Бромвич - Тоттенхэм 0-2, Спартак - Ростов 3-1, Ювентус - Болонья 3-0, Вильярреал - Валенсия 1-1, Атлетико - Эспаньол 3-0, Челси - Ливерпуль 2-1, Арсенал - Бернли 1-1, Барселона - Реал 3-1.

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Зенден

Локомотив - Зенит 1-1, Кельн - Бавария 0-2, Вест Бромвич - Тоттенхэм 0-2, Спартак - Ростов 3-1, Ювентус - Болонья 2-0, Вильярреал - Валенсия 1-1, Атлетико - Эспаньол 2-0, Челси - Ливерпуль 1-1, Арсенал - Бернли 2-1, Барселона - Реал 3-1.

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SAMUELL

Локомотив - Зенит 2-1, Кельн - Бавария 1-4, Вест Бромвич - Тоттенхэм 0-2, Спартак - Ростов 1-1, Ювентус - Болонья 3-0, Вильярреал - Валенсия 1-2, Атлетико - Эспаньол 1-0, Челси - Ливерпуль 1-2, Арсенал - Бернли 2-1, Барселона - Реал 2-0

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Пьянь

Локомотив - Зенит 1-1, Кельн - Бавария 0-3, Вест Бромвич - Тоттенхэм 1-2, Спартак - Ростов 2-1, Ювентус - Болонья 3-0, Вильярреал - Валенсия 1-1, Атлетико - Эспаньол 1-0, Челси - Ливерпуль 1-1, Арсенал - Бернли 2-0, Барселона - Реал 2-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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