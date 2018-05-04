Турнир прогнозов: анонс 52 тура

Продолжается турнир прогнозов, 52-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

5 мая

16:30 Локомотив - Зенит (РФПЛ)

16:30 Кельн - Бавария (Бундеслига)

17:00 Вест Бромвич - Тоттенхэм (АПЛ)

19:00 Спартак - Ростов (РФПЛ)

21:45 Ювентус - Болонья (Серия А)

21:45 Вильярреал - Валенсия (Ла Лига)

6 мая

17:15 Атлетико - Эспаньол (Ла Лига)

18:30 Челси - Ливерпуль (АПЛ)

18:30 Арсенал - Бернли (АПЛ)

21:45 Барселона - Реал (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 51 тура. | http://soccernews.ru