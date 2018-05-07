Турнир прогнозов: анонс 53 тура

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Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Продолжается турнир прогнозов, 53-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

8 мая

22:05 Ле Эрбье - ПСЖ (Кубок Франции)

9 мая

19:30 Динамо - Шахтер (Кубок Украины)

21:00 Барселона - Вильярреал (Ла Лига)

21:45 Лестер - Арсенал (АПЛ)

22:00 Манчестер Сити - Брайтон (АПЛ)

22:00 Ювентус - Милан (Кубок Италии)

22:30 Севилья - Реал (Ла Лига)

10 мая

21:45 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 52 тура. | http://soccernews.ru

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Пьянь

Ле Эрбье - ПСЖ 0-5, Динамо - Шахтер 1-2, Барселона - Вильярреал 2-0, Лестер - Арсенал 1-1, Манчестер Сити - Брайтон 3-0, Ювентус - Милан 2-1, Севилья - Реал 1-2, Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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