Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Продолжается турнир прогнозов, 53-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

8 мая

22:05 Ле Эрбье - ПСЖ (Кубок Франции)

9 мая

19:30 Динамо - Шахтер (Кубок Украины)

21:00 Барселона - Вильярреал (Ла Лига)

21:45 Лестер - Арсенал (АПЛ)

22:00 Манчестер Сити - Брайтон (АПЛ)

22:00 Ювентус - Милан (Кубок Италии)

22:30 Севилья - Реал (Ла Лига)

10 мая

21:45 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 52 тура. | http://soccernews.ru