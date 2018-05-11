Турнир прогнозов: анонс 54 тура

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Турнир прогнозов: анонс 54 тура

Продолжается турнир прогнозов, 54-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

12 мая

16:30 Бавария - Штутгарт (Бундеслига)

16:30 Хоффенхайм - Боруссия Д (Бундеслига)

21:45 Реал - Сельта (Ла Лига)

21:45 Интер - Сассуоло (Серия)

22:00 ПСЖ - Ренн (Лига 1)

13 мая

14:00 Спартак - Динамо (РФПЛ)

19:00 Аталанта - Милан (Серия А)

17:00 Саутгемптон - Манчестер Сити (АПЛ)

21:45 Рома - Милан (Серия А)

21:45 Леванте - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Бавария - Штутгарт 4-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 3-0, ПСЖ - Ренн 4-1, Спартак - Динамо 2-0, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 1-1, Леванте - Барселона 0-3

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SAMUELL

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 2-1, Реал - Сельта 2-2, Интер - Сассуоло 3-0, ПСЖ - Ренн 3-1, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 0-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Милан 1-1, Леванте - Барселона 0-3

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ВВМ

Рома же с Ювентусом играет?

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Зенден

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 2-0, Интер - Сассуоло 1-0, ПСЖ - Ренн 3-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 0-2, Рома - Милан 2-0, Леванте - Барселона 0-3.

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Пьянь

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 3-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Милан 2-1, Леванте - Барселона 0-3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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