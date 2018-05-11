Турнир прогнозов: анонс 54 тура (исправлено)

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Турнир прогнозов: анонс 54 тура (исправлено)

В связи с ошибкой в предыдущей новости о прогнозе, предлагаем всем перенести свои прогнозы в эту ветку. Вместо ошибочного матча Рома - Милан в список добавлен реальный матч Рома - Ювентус.

Напомним, что 54-й тур посвящен матчам национальных чемпионатов.

12 мая

16:30 Бавария - Штутгарт (Бундеслига)

16:30 Хоффенхайм - Боруссия Д (Бундеслига)

21:45 Реал - Сельта (Ла Лига)

21:45 Интер - Сассуоло (Серия)

22:00 ПСЖ - Ренн (Лига 1)

13 мая

14:00 Спартак - Динамо (РФПЛ)

19:00 Аталанта - Милан (Серия А)

17:00 Саутгемптон - Манчестер Сити (АПЛ)

21:45 Рома - Ювентус (Серия А)

21:45 Леванте - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 53 тура. | http://soccernews.ru

комментарии
Taivin

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-2, реал - Сельта 2-0, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 2-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - МС1-3, Рома - Юве 1-1, Леванте - БАРСЕЛОНА 0-3

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ВВМ

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-2, Реал - Сельта 2-1, Интер - Сассуоло 2-1, ПСЖ - Ренн 3-1, Спартак - Динамо 1-0, Аталанта - Милан 2-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 2-1, Леванте - Барселона 0-2.

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lyavon

Бавария - Штутгарт 3-1, Хоффенхайм - Боруссия Д 0-1, Реал - Сельта 3-0, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 2-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-2, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 1-1, Леванте - Барселона 0-3

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РеалЕкатеринбург

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 2-3, Реал - Сельта 2-1, Интер - Сассуоло 2-1, ПСЖ - Ренн 3-1, Спартак - Динамо 2-0, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 0-2, Рома - Ювентус 1-2, Леванте - Барселона 0-3

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Yas

Бавария - Штутгарт 2-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-2, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 2-1, ПСЖ - Ренн 3-1, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 0-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 0-2, Рома - Ювентус 1-2, Леванте - Барселона 0-2

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хас

Бавария - Штутгарт 6-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-3, Реал - Сельта 5-2, Интер - Сассуоло 3-1, ПСЖ - Ренн 2-1, Спартак - Динамо 3-0, Аталанта - Милан 1-2, Саутгемптон - Манчестер Сити 3-5, Рома - Ювентус 3-1, Леванте - Барселона 0-6

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SAMUELL

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 2-1, Реал - Сельта 2-2, Интер - Сассуоло 3-0, ПСЖ - Ренн 3-1, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-2, Саутгемптон - Манчестер Сити 0-3, Рома - Ювентус 1-2, Леванте - Барселона 0-4

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Зенден

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-0, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 4-0, Спартак - Динамо 1-0, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 0-2, Рома - Ювентус 1-1, Леванте - Барселона 0-3.

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WhiteWolff

Бавария - Штутгарт 4-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 3-0, ПСЖ - Ренн 4-1, Спартак - Динамо 2-0, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 1-1, Леванте - Барселона 0-3

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зухра

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 3-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 1-2, Леванте - Барселона 0-3

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ali

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 3-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 1-2, Леванте - Барселона 0-3

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Пьянь

Бавария - Штутгарт 3-0, Хоффенхайм - Боруссия Д 1-1, Реал - Сельта 3-1, Интер - Сассуоло 2-0, ПСЖ - Ренн 3-0, Спартак - Динамо 2-1, Аталанта - Милан 1-1, Саутгемптон - Манчестер Сити 1-3, Рома - Ювентус 1-2, Леванте - Барселона 0-3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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