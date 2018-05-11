Турнир прогнозов: анонс 54 тура (исправлено)

В связи с ошибкой в предыдущей новости о прогнозе, предлагаем всем перенести свои прогнозы в эту ветку. Вместо ошибочного матча Рома - Милан в список добавлен реальный матч Рома - Ювентус.

Напомним, что 54-й тур посвящен матчам национальных чемпионатов.

12 мая

16:30 Бавария - Штутгарт (Бундеслига)

16:30 Хоффенхайм - Боруссия Д (Бундеслига)

21:45 Реал - Сельта (Ла Лига)

21:45 Интер - Сассуоло (Серия)

22:00 ПСЖ - Ренн (Лига 1)

13 мая

14:00 Спартак - Динамо (РФПЛ)

19:00 Аталанта - Милан (Серия А)

17:00 Саутгемптон - Манчестер Сити (АПЛ)

21:45 Рома - Ювентус (Серия А)

21:45 Леванте - Барселона (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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