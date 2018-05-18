Турнир прогнозов: анонс 55 тура
Продолжается турнир прогнозов, 55-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.
19 мая
16:00 Ювентус - Верона (Серия А)
19:15 Челси - Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)
19:30 Динамо Киев - Шахтер (УПЛ)
21:00 Бавария - Айнтрахт (Бундеслига)
21:45 Вильярреал - Реал (Ла Лига)
22:00 Лион - Ницца (Лига 1)
22:00 Кан - ПСЖ (Лига 1)
20 мая
19:00 Милан - Фиорентина (Серия А)
21:45 Лацио - Интер (Серия А)
21:45 Барселона - Реал Сосьедад (Ла Лига)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30