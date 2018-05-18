Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Продолжается турнир прогнозов, 55-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

19 мая

16:00 Ювентус - Верона (Серия А)

19:15 Челси - Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)

19:30 Динамо Киев - Шахтер (УПЛ)

21:00 Бавария - Айнтрахт (Бундеслига)

21:45 Вильярреал - Реал (Ла Лига)

22:00 Лион - Ницца (Лига 1)

22:00 Кан - ПСЖ (Лига 1)

20 мая

19:00 Милан - Фиорентина (Серия А)

21:45 Лацио - Интер (Серия А)

21:45 Барселона - Реал Сосьедад (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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