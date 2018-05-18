Турнир прогнозов: анонс 55 тура

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Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Продолжается турнир прогнозов, 55-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

19 мая

16:00 Ювентус - Верона (Серия А)

19:15 Челси - Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)

19:30 Динамо Киев - Шахтер (УПЛ)

21:00 Бавария - Айнтрахт (Бундеслига)

21:45 Вильярреал - Реал (Ла Лига)

22:00 Лион - Ницца (Лига 1)

22:00 Кан - ПСЖ (Лига 1)

20 мая

19:00 Милан - Фиорентина (Серия А)

21:45 Лацио - Интер (Серия А)

21:45 Барселона - Реал Сосьедад (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Ювентус - Верона 3-0, Челси - Манчестер Юнайтед 2-1, Динамо Киев - Шахтер 1-2, Бавария - Айнтрахт 4-1, Вильярреал - Реал 2-1, Лион - Ницца 2-0, Кан - ПСЖ 0-4, Милан - Фиорентина 1-0, Лацио - Интер 1-1, Барселона - Реал Сосьедад 3-0

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SAMUELL

Ювентус - Верона 2-0, Челси - Манчестер Юнайтед 1-2, Динамо Киев - Шахтер 1-2, Бавария - Айнтрахт 3-1, Вильярреал - Реал 1-2, Лион - Ницца 2-0, Кан - ПСЖ 0-3, Милан - Фиорентина 0-1, Лацио - Интер 0-1, Барселона - Реал Сосьедад 3-0

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хас

Ювентус - Верона 1-2, Челси - Манчестер Юнайтед 3-2, Динамо Киев - Шахтер 1-3, Бавария - Айнтрахт 4-2, Вильярреал - Реал 2-2, Лион - Ницца 3-1, Кан - ПСЖ 0-4, Милан - Фиорентина 2-2, Лацио - Интер 3-1, Барселона - Реал Сосьедад 5-0

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Пьянь

Ювентус - Верона 3-0, Челси - Манчестер Юнайтед 1-2, Динамо Киев - Шахтер 1-2, Бавария - Айнтрахт 4-1, Вильярреал - Реал 1-3, Лион - Ницца 2-0, Кан - ПСЖ 0-2, Милан - Фиорентина 2-1, Лацио - Интер 0-1, Барселона - Реал Сосьедад 3-0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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