Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Шестой тур посвящен матчам еврокубков.

12 сентября

21:45 Рома - Атлетико (ЛЧ)

21:45 Барселона - Ювентус (ЛЧ)

21:45 Бенфика - ЦСКА (ЛЧ)

21:45 Олимпиакос - Спортинг (ЛЧ)

13 сентября

21:45 Ливерпуль - Севилья (ЛЧ)

21:45 Марибор - Спартак (ЛЧ)

21:45 Шахтер - Наполи (ЛЧ)

21:45 Тоттенхэм - Боруссия Д (ЛЧ)

14 сентября

20:00 Аустрия - Милан (ЛЕ)

20:00 Копенгаген - Локомотив (ЛЕ)

22:05 Арсенал - Кельн (ЛЕ)

22:05 Вардар - Зенит (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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