Турнир прогнозов: анонс 6 тура

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Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Шестой тур посвящен матчам еврокубков.

12 сентября

21:45 Рома - Атлетико (ЛЧ)
21:45 Барселона - Ювентус (ЛЧ)
21:45 Бенфика - ЦСКА (ЛЧ)
21:45 Олимпиакос - Спортинг (ЛЧ)

13 сентября

21:45 Ливерпуль - Севилья (ЛЧ)
21:45 Марибор - Спартак (ЛЧ)
21:45 Шахтер - Наполи (ЛЧ)
21:45 Тоттенхэм - Боруссия Д (ЛЧ)

14 сентября

20:00 Аустрия - Милан (ЛЕ)
20:00 Копенгаген - Локомотив (ЛЕ)
22:05 Арсенал - Кельн (ЛЕ)
22:05 Вардар - Зенит (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Месси поставил себе личную цель в игре против "Ювентуса". | http://soccernews.ru

комментарии
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Рома - Атлетико - 1:2 Барселона - Ювентус - 3:1 Бенфика - ЦСКА - 2:0 Олимпиакос - Спортинг - 2:2 Ливерпуль - Севилья - 3:2 Марибор - Спартак - 1:0 Шахтер - Наполи - 1:2 Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:2 Аустрия - Милан - 1:3 Копенгаген - Локомотив - 2:0 Арсенал - Кельн - 3:1 Вардар - Зенит - 1:1

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nik name

Рома - Атлетико (ЛЧ) 1-1 Барселона - Ювентус (ЛЧ) 2-1 Бенфика - ЦСКА (ЛЧ) 3-1 Олимпиакос - Спортинг (ЛЧ) 2-1 Ливерпуль - Севилья (ЛЧ) 2-1 Марибор - Спартак (ЛЧ) 1-1 Шахтер - Наполи (ЛЧ) 2-2 Тоттенхэм - Боруссия Д (ЛЧ) 1-1 Аустрия - Милан (ЛЕ) 1-2 Копенгаген - Локомотив (ЛЕ) 2-1 Арсенал - Кельн (ЛЕ) 3-0 Вардар - Зенит (ЛЕ) 1-2

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Михаил

21:45 Рома - Атлетико (ЛЧ) 1-1 21:45 Барселона - Ювентус (ЛЧ) 2-1 21:45 Бенфика - ЦСКА (ЛЧ) 2-0 21:45 Олимпиакос - Спортинг (ЛЧ) 1-2 21:45 Ливерпуль - Севилья (ЛЧ) 2-0 21:45 Марибор - Спартак (ЛЧ) 1-2 21:45 Шахтер - Наполи (ЛЧ) 1-2 21:45 Тоттенхэм - Боруссия Д (ЛЧ) 2-1 20:00 Аустрия - Милан (ЛЕ) 0-2 20:00 Копенгаген - Локомотив (ЛЕ) 1-1 22:05 Арсенал - Кельн (ЛЕ) 2-0 22:05 Вардар - Зенит (ЛЕ) 1-2

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Михаил

проверка связи

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Бос

21:45 Рома - Атлетико (0-1) 21:45 Барселона - Ювентус (2-1) 21:45 Бенфика - ЦСКА (2-0) 21:45 Олимпиакос - Спортинг (1-3) 13 сентября 21:45 Ливерпуль - Севилья (2-2) 21:45 Марибор - Спартак (0-0) 21:45 Шахтер - Наполи (0-2) 21:45 Тоттенхэм - Боруссия Д (2-3) 14 сентября 20:00 Аустрия - Милан (0-3) 20:00 Копенгаген - Локомотив (1-0) 22:05 Арсенал - Кельн (2-1) 22:05 Вардар - Зенит (0-2)

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TurculeC

Рома - Атлетико - 0:0, Барселона - Ювентус - 1:1, Бенфика - ЦСКА - 3:0, Олимпиакос - Спортинг - 2:1, Ливерпуль - Севилья - 3:0, Марибор - Спартак - 1:1, Шахтер - Наполи - 1:2, Тоттенхэм - Боруссия - 1:2, Аустрия - Милан - 0:3, Копенгаген - Локомотив - 2:0, Арсенал - Кельн - 4:0, Вардар - Зенит - 0:2

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lyavon

Рома - Атлетико - 1:2, Барселона - Ювентус - 2:1, Бенфика - ЦСКА - 2:0, Олимпиакос - Спортинг - 0:1, Ливерпуль - Севилья - 3:0, Марибор - Спартак - 0:2, Шахтер - Наполи - 0:2, Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:1, Аустрия - Милан - 0:3, Копенгаген - Локомотив - 0:0, Арсенал - Кельн - 3:0, Вардар - Зенит - 1:3

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Алексей

Рома - Атлетико 1-2 Барселона - Ювентус 2-1 Бенфика - ЦСКА 2-0 Олимпиакос - Спортинг 1-1 Ливерпуль - Севилья 2-1 Марибор - Спартак 1-3 Шахтер - Наполи 1-3 Тоттенхэм - Боруссия Д 0-2 Аустрия - Милан 0-3 Копенгаген - Локомотив 1-2 Арсенал - Кельн 2-0 Вардар - Зенит 1-3

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ВВМ

Рома - Атлетико 1:1, Барселона - Ювентус 2:1, Бенфика - ЦСКА 1:0, Олимпиакос - Спортинг 1:1, Ливерпуль - Севилья 2:1, Марибор - Спартак 0:1, Шахтер - Наполи 1:2, Тоттенхэм - Боруссия Д 2:1, Аустрия - Милан 1:2, Копенгаген - Локомотив 1:1, Арсенал - Кельн 3:1, Вардар - Зенит 0:2.

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Джонни

Рома - Атлетико: 2:1, Барселона - Ювентус: 3:1, Бенфика - ЦСКА: 1:0, Олимпиакос - Спортинг: 1:1, Ливерпуль - Севилья: 2:0, Марибор - Спартак: 1:2, Шахтер - Наполи: 0:2, Тоттенхэм - Боруссия Д: 2:1, Аустрия - Милан: 0:2, Копенгаген - Локомотив: 0:1, Арсенал - Кельн: 4:1, Вардар - Зенит: 0:3.

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evgenpesh

Рома - Атлетико - 1:2, Барселона - Ювентус - 3:0, Бенфика - ЦСКА - 1:2, Олимпиакос - Спортинг - 1:1, Ливерпуль - Севилья - 4:0, Марибор - Спартак - 1:1, Шахтер - Наполи - 1:3, Тоттенхэм - Боруссия Д - 3:1, Аустрия - Милан - 0:1, Копенгаген - Локомотив - 3:0, Арсенал - Кельн - 3:0, Вардар - Зенит - 1:2

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VGA

21:45 Рома - Атлетико (ЛЧ) 1:2 21:45 Барселона - Ювентус (ЛЧ)2:0 21:45 Бенфика - ЦСКА (ЛЧ) 2:0 21:45 Олимпиакос - Спортинг (ЛЧ) 1:1 21:45 Ливерпуль - Севилья (ЛЧ) 2:1 21:45 Марибор - Спартак (ЛЧ) 0:1 21:45 Шахтер - Наполи (ЛЧ) 0:2 21:45 Тоттенхэм - Боруссия Д (ЛЧ) 1:1 20:00 Аустрия - Милан (ЛЕ) 0:2 20:00 Копенгаген - Локомотив (ЛЕ) 2:1 22:05 Арсенал - Кельн (ЛЕ) 2:0 22:05 Вардар - Зенит (ЛЕ) 0:2

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lopatasamolet

Рома - Атлетико - 0:1, Барселона - Ювентус - 2:0, Бенфика - ЦСКА - 2:0, Олимпиакос - Спортинг - 1:3, Ливерпуль - Севилья - 2:1, Марибор - Спартак - 1:0, Шахтер - Наполи - 0:2, Тоттенхэм - Боруссия Д - 2:2, Аустрия - Милан - 1:2, Копенгаген - Локомотив - 0:1, Арсенал - Кельн - 4:0, Вардар - Зенит - 0:2

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Yas

Рома - Атлетико - 1:2, Барселона - Ювентус - 2:1, Бенфика - ЦСКА - 2:0, Олимпиакос - Спортинг - 2:1, Ливерпуль - Севилья - 3:1, Марибор - Спартак - 1:2, Шахтер - Наполи - 1:2, Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:2, Аустрия - Милан - 0:2, Копенгаген - Локомотив - 2:1, Арсенал - Кельн - 2:0, Вардар - Зенит - 1:2

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ali

Рома - Атлетико - 0:2, Барселона - Ювентус - 1:2, Бенфика - ЦСКА - 2:0, Олимпиакос - Спортинг - 1:2, Ливерпуль - Севилья - 2:0, Марибор - Спартак - 0:2, Шахтер - Наполи - 0:3, Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:3, Аустрия - Милан - 1:3, Копенгаген - Локомотив - 2:0, Арсенал - Кельн - 2:0, Вардар - Зенит - 1:2

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РеалЕкатеринбург

Рома - Атлетико - 1:1, Барселона - Ювентус - 2:1, Бенфика - ЦСКА - 2:1, Олимпиакос - Спортинг - 1:2, Ливерпуль - Севилья - 2:2, Марибор - Спартак - 0:2, Шахтер - Наполи - 1:3, Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:3, Аустрия - Милан - 1:3, Копенгаген - Локомотив - 0:0, Арсенал - Кельн - 2:0, Вардар - Зенит - 1:2

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scouser17

Рома - Атлетико - 0:1, Барселона - Ювентус - 3:1, Бенфика - ЦСКА - 3:0, Олимпиакос - Спортинг - 2:1, Ливерпуль - Севилья - 3:0, Марибор - Спартак - 1:1, Шахтер - Наполи - 1:2, Тоттенхэм - Боруссия - 1:2, Аустрия - Милан - 0:3, Копенгаген - Локомотив - 2:0, Арсенал - Кельн - 4:0, Вардар - Зенит - 0:2

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Зенден

Рома - Атлетико - 1:1, Барселона - Ювентус - 2:1, Бенфика - ЦСКА - 2:1, Олимпиакос - Спортинг - 1:2, Ливерпуль - Севилья - 2:1, Марибор - Спартак - 1:2, Шахтер - Наполи - 1:2, Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:1, Аустрия - Милан - 0:2, Копенгаген - Локомотив - 1:1, Арсенал - Кельн - 2:0, Вардар - Зенит - 0:2

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WhiteWolff

Рома - Атлетико - 1:0, Барселона - Ювентус - 2:1, Бенфика - ЦСКА - 2:1, Олимпиакос - Спортинг - 2:1, Ливерпуль - Севилья - 3:1, Марибор - Спартак - 1:2, Шахтер - Наполи - 2:3, Тоттенхэм - Боруссия Д - 2:1, Аустрия - Милан - 0:3, Копенгаген - Локомотив - 2:0, Арсенал - Кельн - 3:0, Вардар - Зенит - 0:2

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Пьянь

Рома - Атлетико - 1:1, Барселона - Ювентус - 2:0, Бенфика - ЦСКА - 2:1, Олимпиакос - Спортинг - 1:1, Ливерпуль - Севилья - 2:0, Марибор - Спартак - 1:2, Шахтер - Наполи - 1:3, Тоттенхэм - Боруссия Д - 1:1, Аустрия - Милан - 0:2, Копенгаген - Локомотив - 1:0, Арсенал - Кельн - 3:0, Вардар - Зенит - 1:3

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