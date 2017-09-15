Турнир прогнозов: анонс 7 тура

Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Седьмой тур посвящен матчам национальных чемпионатов.

16 сентября

16:30 ЦСКА - Ростов (РФПЛ)

17:15 Хетафе - Барселона (Ла Лига)

21:45 Атлетико - Малага (Ла Лига)

17 сентября

13:00 Тосно - Спартак (РФПЛ)

15:30 Челси - Арсенал (АПЛ)

16:00 Милан - Удинезе (Серия А)

18:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон (АПЛ)

19:00 Боруссия Д - Кельн (Бундеслига)

21:45 Реал Сосьедад - Реал (Ла Лига)

22:00 ПСЖ - Лион (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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