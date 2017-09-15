Турнир прогнозов: анонс 7 тура

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Турнир прогнозов: анонс 7 тура

Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Седьмой тур посвящен матчам национальных чемпионатов.

16 сентября

16:30 ЦСКА - Ростов (РФПЛ)

17:15 Хетафе - Барселона (Ла Лига)

21:45 Атлетико - Малага (Ла Лига)

17 сентября

13:00 Тосно - Спартак (РФПЛ)

15:30 Челси - Арсенал (АПЛ)

16:00 Милан - Удинезе (Серия А)

18:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон (АПЛ)

19:00 Боруссия Д - Кельн (Бундеслига)

21:45 Реал Сосьедад - Реал (Ла Лига)

22:00 ПСЖ - Лион (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

ЦСКА - Ростов 2-1 Хетафе - Барселона 0-2 Атлетико - Малага 2-0 Тосно - Спартак 1-2 Челси - Арсенал 3-1 Милан - Удинезе 2-0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2-0 Боруссия Д - Кельн 3-0 Реал Сосьедад - Реал 1-2 ПСЖ - Лион 4-1

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Алексей

ЦСКА - Ростов 1-2 Хетафе - Барселона 0-2 Атлетико - Малага 3-0 Тосно - Спартак 0-1 Челси - Арсенал 2-1 Милан - Удинезе 2-0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2-1 Боруссия Д - Кельн 3-0 Реал Сосьедад - Реал 0-4 ПСЖ - Лион 3-1

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РеалЕкатеринбург

ЦСКА - Ростов - 3:1, Хетафе - Барселона - 0:3, Атлетико - Малага - 1:0, Тосно - Спартак - 0:1, Челси - Арсенал - 2:1, Милан - Удинезе - 1:0, Манчестер Юнайтед - Эвертон - 1:1, Боруссия Д - Кельн - 3:2, Реал Сосьедад - Реал Мадрид - 1:2, ПСЖ - Лион - 3:1

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Пьянь

ЦСКА - Ростов - 1:1, Хетафе - Барселона - 0:2, Атлетико - Малага - 1:0, Тосно - Спартак - 0:2, Челси - Арсенал - 2:0, Милан - Удинезе - 2:0, Манчестер Юнайтед - Эвертон - 2:1, Боруссия Д - Кельн - 2:1, Реал Сосьедад - Реал - 1:3, ПСЖ - Лион - 3:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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