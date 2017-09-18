Турнир прогнозов: анонс 8 тура

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Турнир прогнозов: анонс 8 тура

Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Восьмой тур посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков.

19 сентября

21:30 Шальке - Бавария (Бундеслига)
21:45 Болонья - Интер (Серия А)

20 сентября

19:00 Кубань - Спартак (Кубок России)
21:00 Атлетик - Атлетико (Ла Лига)
21:30 Гамбург - Боруссия Д (Бундеслига)
21:45 Ювентус - Фиорентина (Серия А)
21:45 Лацио - Наполи (Серия А)
23:00 Реал - Бетис (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
evgenpesh

Шальке - Бавария: 1:3, Болонья - Интер: 0:2, Кубань - Спартак: 0:4, Атлетик - Атлетико: 1:3, Гамбург - Боруссия Д: 1:2, Ювентус - Фиорентина: 3:1, Лацио - Наполи: 1:3, Реал - Бетис: 3:0.

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lyavon

Шальке - Бавария - 0:3, Болонья - Интер - 1:3, Кубань - Спартак - 1:2, Атлетик - Атлетико - 1:2, Гамбург - Боруссия Д - 0:2, Ювентус - Фиорентина - 2:0, Лацио - Наполи - 1:3, Реал - Бетис - 3:0

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WhiteWolff

Шальке - Бавария - 1:2, Болонья - Интер - 1:1, Кубань - Спартак - 1:2, Атлетик - Атлетико - 1:1, Гамбург - Боруссия Д - 0:3, Ювентус - Фиорентина - 3:1, Лацио - Наполи - 1:0, Реал - Бетис - 3:0

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SAMUELL

Шальке - Бавария - 1:2, Болонья - Интер - 0:3, Кубань - Спартак - 0:2, Атлетик - Атлетико - 1:2, Гамбург - Боруссия Д - 0:2, Ювентус - Фиорентина - 3:1, Лацио - Наполи - 1:2, Реал - Бетис - 3:0

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lopatasamolet

Шальке - Бавария - 0:2, Болонья - Интер - 0:2, Кубань - Спартак - 1:2, Атлетик - Атлетико - 0:1, Гамбург - Боруссия Д - 1:4, Ювентус - Фиорентина - 3:1, Лацио - Наполи 1:1, Реал - Бетис - 4:1

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Джонни

Шальке - Бавария: 0:3, Болонья - Интер: 1:2, Кубань - Спартак: 0:1, Атлетик - Атлетико: 1:2, Гамбург - Боруссия Д: 0:2, Ювентус - Фиорентина: 3:1, Лацио - Наполи: 1:2, Реал - Бетис: 4:1.

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Yas

Шальке - Бавария 1:2, Болонья - Интер 0:1, Кубань - Спартак 1:2, Атлетик - Атлетико 1:3, Гамбург - Боруссия Д 1:2, Ювентус - Фиорентина 2:0, Лацио - Наполи 2:1, Реал - Бетис 2:0

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Алексей

Шальке - Бавария 0-2 Болонья - Интер 0-2 Кубань - Спартак 0-2 Атлетик - Атлетико 1-1 Гамбург - Боруссия Д 0-2 Ювентус - Фиорентина 3-1 Лацио - Наполи 1-2 Реал - Бетис 4-0

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ali

Шальке - Бавария - 1:3, Болонья - Интер - 0:3, Кубань - Спартак - 9:2, Атлетик - Атлетико - 1:2, Гамбург - Боруссия Д - 0:2, Ювентус - Фиорентина - 3:1, Лацио - Наполи - 0:2, Реал - Бетис - 4:1

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Зенден

Шальке - Бавария - 1:3, Болонья - Интер - 0:2, Кубань - Спартак - 0:2, Атлетик - Атлетико - 1:2, Гамбург - Боруссия Д - 0:2, Ювентус - Фиорентина - 2:1, Лацио - Наполи - 1:1, Реал - Бетис - 3:0

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Пьянь

Шальке - Бавария - 1:3, Болонья - Интер - 0:2, Кубань - Спартак - 1:2, Атлетик - Атлетико - 2:2, Гамбург - Боруссия Д - 0:1, Ювентус - Фиорентина - 2:0, Лацио - Наполи - 1:2, Реал - Бетис - 4:1

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1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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