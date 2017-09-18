Турнир прогнозов: анонс 8 тура
Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Восьмой тур посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков.
19 сентября
21:30 Шальке - Бавария (Бундеслига)
21:45 Болонья - Интер (Серия А)
20 сентября
19:00 Кубань - Спартак (Кубок России)
21:00 Атлетик - Атлетико (Ла Лига)
21:30 Гамбург - Боруссия Д (Бундеслига)
21:45 Ювентус - Фиорентина (Серия А)
21:45 Лацио - Наполи (Серия А)
23:00 Реал - Бетис (Ла Лига)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0