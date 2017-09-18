Турнир прогнозов: анонс 8 тура

Продолжается турнира прогнозов soccernews.ru. Восьмой тур посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков.

19 сентября

21:30 Шальке - Бавария (Бундеслига)

21:45 Болонья - Интер (Серия А)

20 сентября

19:00 Кубань - Спартак (Кубок России)

21:00 Атлетик - Атлетико (Ла Лига)

21:30 Гамбург - Боруссия Д (Бундеслига)

21:45 Ювентус - Фиорентина (Серия А)

21:45 Лацио - Наполи (Серия А)

23:00 Реал - Бетис (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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