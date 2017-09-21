Турнир прогнозов: анонс 9 тура

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Турнир прогнозов: анонс 9 тура

Продолжается турнир прогнозов soccernews.ru. Накануне девятый тур, который будет посвящен матчам национальных чемпионатов.

23 сентября

16:30 Динамо Москва - ЦСКА (РФПЛ)
17:00 Алавес - Реал (Ла Лига)
19:30 Лестер - Ливерпуль (АПЛ)
19:30 Боруссия Д - Боруссия М (Бундеслига)
21:45 Ювентус - Торино (Серия А)

24 сентября

13:30 Сампдория - Милан (Серия А)
19:00 Краснодар - Зенит (РФПЛ)
19:00 Байер - Гамбург (Бундеслига)
21:45 Реал Сосьедад - Валенсия (Ла Лига)
22:00 Марсель - Тулуза (Лига 1)


Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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Динамо Москва - ЦСКА - 0:2 Алавес - Реал - 0:3 Лестер - Ливерпуль - 2:2 Боруссия Д - Боруссия М - 3:2 Ювентус - Торино - 3:1 Сампдория - Милан - 1:2 Краснодар - Зенит - 1:1 Байер - Гамбург - 3:1 Реал Сосьедад - Валенсия - 1:1 Марсель - Тулуза - 2:1

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liverpool40

Динамо(Москва)-ЦСКА 1-О. Алавес-Реал О-2.Лестер-Ливерпуль О-2.Боруссия Д.-Боруссия М. 2-О. Ювентус-Торино 1-О.Сампдория-Милан О-1.Краснодар-Зенит 1-2.Байер-Гамбург 2-1. Реал Сосьедад- Валенсия 1-О.Марсель-Тулуза 2-1.

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ВВМ

Динамо Москва - ЦСКА 0:1, Алавес - Реал 0:2, Лестер - Ливерпуль 1:2, Боруссия Д - Боруссия М 3:1, Ювентус - Торино 2:0, Сампдория - Милан 1:2, Краснодар - Зенит 1:2, Байер - Гамбург 2:1, Реал Сосьедад - Валенсия 1:1, Марсель - Тулуза 2:1.

Ответить
ВВМ

Динамо Москва - ЦСКА 0:1, Алавес - Реал 0:2, Лестер - Ливерпуль 1:2, Боруссия Д - Боруссия М 3:1, Ювентус - Торино 2:0, Сампдория - Милан 1:2, Краснодар - Зенит 1:2, Байер - Гамбург 2:1, Реал Сосьедад - Валенсия 1:1, Марсель - Тулуза 2:1.

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Джонни

Динамо Москва - ЦСКА: 1:2, Алавес - Реал: 1:3, Лестер - Ливерпуль: 0:1, Боруссия Д - Боруссия М: 3:1, Ювентус - Торино: 3:1, Сампдория - Милан: 1:2, Краснодар - Зенит: 1:0, Байер - Гамбург: 2:1, Реал Сосьедад - Валенсия: 0:1, Марсель - Тулуза: 4:1.

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Алексей

Динамо Москва - ЦСКА 0-0 Алавес - Реал 0-2 Лестер - Ливерпуль 1-3 Боруссия Д - Боруссия М 3-1 Ювентус - Торино 2-0 Сампдория - Милан 1-3 Краснодар - Зенит 1-3 Байер - Гамбург 2-1 Реал Сосьедад - Валенсия 2-1 Марсель - Тулуза 3-1

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Зенден

Динамо Москва - ЦСКА - 0:2, Алавес - Реал 1:3, Лестер - Ливерпуль - 1:2, Боруссия Д - Боруссия М - 2:1, Ювентус - Торино - 2:1, Сампдория - Милан - 1:2, Краснодар - Зенит - 1:1, Байер - Гамбург - 2:0, Реал Сосьедад - Валенсия 1:1, Марсель - Тулуза 2:1

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lyavon

Динамо Москва - ЦСКА - 0:2, Алавес - Реал 0:5, Лестер - Ливерпуль - 1:3, Боруссия Д - Боруссия М - 4:1, Ювентус - Торино - 2:1, Сампдория - Милан - 1:1, Краснодар - Зенит - 0:2, Байер - Гамбург - 1:0, Реал Сосьедад - Валенсия 1:2, Марсель - Тулуза 1:1

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evgenpesh

Динамо Москва - ЦСКА - 0:1, Алавес - Реал 0:4, Лестер - Ливерпуль - 1:4, Боруссия Д - Боруссия М - 4:1, Ювентус - Торино - 2:1, Сампдория - Милан - 1:2, Краснодар - Зенит - 1:2, Байер - Гамбург - 2:1, Реал Сосьедад - Валенсия 1:3, Марсель - Тулуза 1:0

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ali

Динамо Москва - ЦСКА - 1:3, Алавес - Реал 0:3, Лестер - Ливерпуль - 1:3, Боруссия Д - Боруссия М - 3:1, Ювентус - Торино - 3:0, Сампдория - Милан - 1:2, Краснодар - Зенит - 1:2, Байер - Гамбург - 3:1, Реал Сосьедад - Валенсия 1:1, Марсель - Тулуза 2:0

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WhiteWolff

Динамо Москва - ЦСКА - 1:2, Алавес - Реал 0:3, Лестер - Ливерпуль - 2:3, Боруссия Д - Боруссия М - 3:1, Ювентус - Торино - 3:1, Сампдория - Милан - 1:1, Краснодар - Зенит - 2:1, Байер - Гамбург - 3:1, Реал Сосьедад - Валенсия 1:0, Марсель - Тулуза 2:0

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lopatasamolet

Динамо Москва - ЦСКА - 1:3, Алавес - Реал 0:4, Лестер - Ливерпуль - 2:2, Боруссия Д - Боруссия М - 3:1, Ювентус - Торино - 3:1, Сампдория - Милан - 0:1, Краснодар - Зенит - 2:1, Байер - Гамбург - 3:1, Реал Сосьедад - Валенсия 0:0, Марсель - Тулуза 2:1

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3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
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15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Вест Хэм Юнайтед 5 4
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19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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