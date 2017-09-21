Турнир прогнозов: анонс 9 тура

Продолжается турнир прогнозов soccernews.ru. Накануне девятый тур, который будет посвящен матчам национальных чемпионатов.

23 сентября

16:30 Динамо Москва - ЦСКА (РФПЛ)

17:00 Алавес - Реал (Ла Лига)

19:30 Лестер - Ливерпуль (АПЛ)

19:30 Боруссия Д - Боруссия М (Бундеслига)

21:45 Ювентус - Торино (Серия А)

24 сентября

13:30 Сампдория - Милан (Серия А)

19:00 Краснодар - Зенит (РФПЛ)

19:00 Байер - Гамбург (Бундеслига)

21:45 Реал Сосьедад - Валенсия (Ла Лига)

22:00 Марсель - Тулуза (Лига 1)



Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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