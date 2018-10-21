Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на 9 тур

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Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на 9 тур

Soccernews не стоит на месте и подготовил для Вас возможность участвовать в турнирах прогнозов по всем ведущим чемпионатам.

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 9 тура чемпионата Англии.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов АПЛ

20 Октября 2018    14:30 Челси Манчестер Юнайтед

Матч окончен

2 - 2
20 Октября 2018    17:00 Борнмут Саутгемптон

Матч окончен

0 - 0
20 Октября 2018    17:00 Кардифф Сити Фулхэм

Матч окончен

4 - 2
20 Октября 2018    17:00 Манчестер Сити Бернли

Матч окончен

5 - 0
20 Октября 2018    17:00 Ньюкасл Юнайтед Брайтон & Хоув Альбион

Матч окончен

0 - 1
20 Октября 2018    17:00 Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм

Матч окончен

0 - 1
20 Октября 2018    17:00 Вулверхэмптон Уотфорд

Матч окончен

0 - 2
20 Октября 2018    19:30 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль

Матч окончен

0 - 1
21 Октября 2018    18:00 Эвертон Кристал Пэлас

Матч окончен

2 - 0
22 Октября 2018    22:00 Арсенал Лондон Лестер Сити

Матч окончен

3 - 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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