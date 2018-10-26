Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на матчи 10 тура

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Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на матчи 10 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 10 тура чемпионата Англии.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

 

Турнир прогнозов АПЛ - 10 тур

28 Октября 2018    19:00 Манчестер Юнайтед Эвертон

Матч окончен

2 - 1
27 Октября 2018    17:00 Брайтон & Хоув Альбион Вулверхэмптон

Матч окончен

1 - 0
27 Октября 2018    17:00 Фулхэм Борнмут

Матч окончен

0 - 3
27 Октября 2018    17:00 Ливерпуль Кардифф Сити

Матч окончен

4 - 1
27 Октября 2018    17:00 Саутгемптон Ньюкасл Юнайтед

Матч окончен

0 - 0
27 Октября 2018    17:00 Уотфорд Хаддерсфилд Таун

Матч окончен

3 - 0
27 Октября 2018    19:30 Лестер Сити Вест Хэм Юнайтед

Матч окончен

1 - 1
28 Октября 2018    16:30 Бернли Челси

Матч окончен

0 - 4
28 Октября 2018    16:30 Кристал Пэлас Арсенал Лондон

Матч окончен

2 - 2
29 Октября 2018    23:00 Тоттенхэм Манчестер Сити

Матч окончен

0 - 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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