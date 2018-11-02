Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на матчи 11 тура

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Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на матчи 11 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 11 тура чемпионата Англии.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов АПЛ - 11 тур

03 Ноября 2018    15:30 Борнмут Манчестер Юнайтед

1 тайм

1 - 1
03 Ноября 2018    18:00 Кардифф Сити Лестер Сити

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03 Ноября 2018    18:00 Эвертон Брайтон & Хоув Альбион

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04 Ноября 2018    18:00 Манчестер Сити Саутгемптон

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03 Ноября 2018    18:00 Ньюкасл Юнайтед Уотфорд

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03 Ноября 2018    18:00 Вест Хэм Юнайтед Бернли

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03 Ноября 2018    20:30 Арсенал Лондон Ливерпуль

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03 Ноября 2018    22:45 Вулверхэмптон Тоттенхэм

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04 Ноября 2018    19:00 Челси Кристал Пэлас

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05 Ноября 2018    23:00 Хаддерсфилд Таун Фулхэм

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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