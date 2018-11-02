Турнир прогнозов АПЛ: оставляем прогнозы на матчи 11 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 11 тура чемпионата Англии.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.