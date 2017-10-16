Турнир прогнозов: итоги 12 тура
Завершился 12-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам европейских чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта. Тур оказался сложным для прогнозирования. Лучше всех выступил ali, набравший 11 очков. Это оказался единственный случай, когда участник сумел перешагнуть 10-очковый рубеж. Более-менее неплохие результаты показали evgenpesh (9), liverpool40, РеалЕкатеринбург, lyavon и Пьянь (по 8).
В общем зачете по-прежнему лидирует scouser17, но совсем рядом с ним идут Yas и РеалЕкатеринбург. С некоторым отставанием от первой тройки, плотной группой идут lyavon, ali, Taivin, SAMUELL и ВВМ.
Полностью таблица выглядит так:
1. scouser17 - 98
2-3. Yas, РеалЕкатеринбург - 97
4-5. lyavon, ali - 90
6. Taivin - 89
7-8. SAMUELL, ВВМ - 88
9-10. Зенден, WhiteWolff - 87
11. liverpool40 - 86
12. evgenpesh - 85
13. Алексей - 80
14. Джонни - 79
15. lopatasamolet - 77
16. Strateg - 74
17. Пьянь - 66
18. tyler37 - 53
19. TurculeC - 33
20. Михаил - 20
21. Димон - 18
22. VGA - 14
23. Cozanostra - 13
24. Fantastic - 12
25. eaaerdjkee - 10
26. nik name - 9
27. Betor - 8
28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
32. boing330 - 6
33. Владимир Евгеньевич - 5
34-37. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
38. Ren4ik - 3
39. Илья - 2
40. dimabaev - 1
41. FORCABARCA - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1