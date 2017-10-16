Турнир прогнозов: итоги 12 тура

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Турнир прогнозов: итоги 12 тура

Завершился 12-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам европейских чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта. Тур оказался сложным для прогнозирования. Лучше всех выступил ali, набравший 11 очков. Это оказался единственный случай, когда участник сумел перешагнуть 10-очковый рубеж. Более-менее неплохие результаты показали evgenpesh (9), liverpool40РеалЕкатеринбург, lyavon и Пьянь (по 8).

В общем зачете по-прежнему лидирует scouser17, но совсем рядом с ним идут Yas и РеалЕкатеринбург. С некоторым отставанием от первой тройки, плотной группой идут lyavon, ali, TaivinSAMUELL и ВВМ.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 98

2-3. Yas, РеалЕкатеринбург - 97

4-5. lyavon, ali - 90

6. Taivin - 89

7-8. SAMUELL, ВВМ - 88

9-10. Зенден, WhiteWolff - 87

11. liverpool40 - 86

12. evgenpesh - 85

13. Алексей - 80

14. Джонни - 79

15. lopatasamolet - 77

16. Strateg - 74

17. Пьянь - 66

18. tyler37 - 53

19. TurculeC - 33

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. VGA - 14

23. Cozanostra - 13

24. Fantastic - 12

25. eaaerdjkee - 10

26. nik name  - 9

27. Betor - 8

28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

32. boing330 - 6

33. Владимир Евгеньевич - 5

34-37. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

38. Ren4ik - 3

39. Илья - 2

40. dimabaev - 1

41. FORCABARCA - 0

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3 РБ Лейпциг 8 16
4 Хоффенхайм 8 15
5 Боруссия Менхенгладбах 8 14
6 Шальке 8 13
7 Айнтрахт Франкфурт 8 13
8 Аугсбург 8 12
9 Ганновер 96 8 12
10 Майнц 05 8 10
11 Штутгарт 8 10
12 Байер Леверкузен 8 9
13 Герта 8 9
14 Вольфсбург 8 8
15 Гамбург 8 7
16 Фрайбург 8 7
17 Вердер Бремен 8 4
18 Кельн 8 1
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