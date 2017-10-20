Турнир прогнозов: итоги 13 тура

Завершился 13-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал SAMUELL, набравший 14 очков. Также хорошо выступили mix63 (13), Алексей (12), TurculeC, Yas и РеалЕкатеринбург (по 11).

В общем зачете Yas и РеалЕкатеринбург обошли scouser17 и теперь делят первую строчку. Серьезный рыков сделал SAMUELL, поднявшийся на четвертое место.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. Yas, РеалЕкатеринбург - 108

3. scouser17 - 107

4. SAMUELL - 102

5-7. lyavon, ali, Taivin - 99

8. ВВМ - 96

9-10. WhiteWolff, liverpool40 - 95

11. Зенден - 94

12. Алексей - 92

13. evgenpesh - 89

14. Джонни - 86

15. lopatasamolet - 84

16. Strateg - 81

17. Пьянь - 74

18. tyler37 - 53

19. TurculeC - 44

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. VGA - 14

23-24. mix63, Cozanostra - 13

25. Fantastic - 12

26. eaaerdjkee - 10

27-28. nik name, Предсказатель - 9

29. Betor - 8

30-33. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

34. boing330 - 6

35. Владимир Евгеньевич - 5

36-39. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

40. Ren4ik - 3

41. Илья - 2

42. dimabaev - 1

43. FORCABARCA - 0

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 14 тура. | http://soccernews.ru