Турнир прогнозов: итоги 13 тура
Завершился 13-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.
Лучший результат показал SAMUELL, набравший 14 очков. Также хорошо выступили mix63 (13), Алексей (12), TurculeC, Yas и РеалЕкатеринбург (по 11).
В общем зачете Yas и РеалЕкатеринбург обошли scouser17 и теперь делят первую строчку. Серьезный рыков сделал SAMUELL, поднявшийся на четвертое место.
Полностью таблица выглядит так:
1-2. Yas, РеалЕкатеринбург - 108
3. scouser17 - 107
4. SAMUELL - 102
5-7. lyavon, ali, Taivin - 99
8. ВВМ - 96
9-10. WhiteWolff, liverpool40 - 95
11. Зенден - 94
12. Алексей - 92
13. evgenpesh - 89
14. Джонни - 86
15. lopatasamolet - 84
16. Strateg - 81
17. Пьянь - 74
18. tyler37 - 53
19. TurculeC - 44
20. Михаил - 20
21. Димон - 18
22. VGA - 14
23-24. mix63, Cozanostra - 13
25. Fantastic - 12
26. eaaerdjkee - 10
27-28. nik name, Предсказатель - 9
29. Betor - 8
30-33. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
34. boing330 - 6
35. Владимир Евгеньевич - 5
36-39. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
40. Ren4ik - 3
41. Илья - 2
42. dimabaev - 1
43. FORCABARCA - 0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|3
|2
|4
|Карабах
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1