Турнир прогнозов: итоги 14 тура

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Турнир прогнозов: итоги 14 тура

Завершился 14-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 12 очков. Также неплохо выступили Филиппali, scouser17 и oleg (по 10).

В общем зачете вернулся на первое место scouser17, оттеснив на вторую-третью позиции Yas и РеалЕкатеринбург. На четвертую строчку вышел ali, пятое-шестое места делят SAMUELL и lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 117

2-3. Yas, РеалЕкатеринбург - 116

4. ali  - 109

5-6. SAMUELL, lyavon - 108

7. Taivin - 105

8. ВВМ - 104

9. WhiteWolff - 102

10. liverpool40 - 101

11. Зенден - 100

12. evgenpesh - 98

13-14. Алексей - 96, lopatasamolet - 96

15. Джонни - 91

16. Strateg - 86

17. Пьянь - 80

18. TurculeC - 51

19. tyler37 - 53

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. VGA - 14

23-24. mix63, Cozanostra - 13

25. Fantastic - 12

26-28. eaaerdjkee, Филипп, oleg - 10

29-30. nik name, Предсказатель - 9

31. Betor - 8

32-35. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

36. boing330 - 6

37. Владимир Евгеньевич - 5

38-41. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

42. Ren4ik - 3

43. Илья - 2

44. dimabaev - 1

45. FORCABARCA - 0

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комментарии
TurculeC

Почему я стою выше tyler37, хотя у него на 2 очка больше?

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2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
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