Турнир прогнозов: итоги 14 тура

Завершился 14-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 12 очков. Также неплохо выступили Филипп, ali, scouser17 и oleg (по 10).

В общем зачете вернулся на первое место scouser17, оттеснив на вторую-третью позиции Yas и РеалЕкатеринбург. На четвертую строчку вышел ali, пятое-шестое места делят SAMUELL и lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 117

2-3. Yas, РеалЕкатеринбург - 116

4. ali - 109

5-6. SAMUELL, lyavon - 108

7. Taivin - 105

8. ВВМ - 104

9. WhiteWolff - 102

10. liverpool40 - 101

11. Зенден - 100

12. evgenpesh - 98

13-14. Алексей - 96, lopatasamolet - 96

15. Джонни - 91

16. Strateg - 86

17. Пьянь - 80

18. TurculeC - 51

19. tyler37 - 53

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. VGA - 14

23-24. mix63, Cozanostra - 13

25. Fantastic - 12

26-28. eaaerdjkee, Филипп, oleg - 10

29-30. nik name, Предсказатель - 9

31. Betor - 8

32-35. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

36. boing330 - 6

37. Владимир Евгеньевич - 5

38-41. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

42. Ren4ik - 3

43. Илья - 2

44. dimabaev - 1

45. FORCABARCA - 0

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