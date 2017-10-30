Турнир прогнозов: итоги 15 тура
Завершился 15-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.
Лучший результат показал lyavon, набравший 14 очков. Неплохо выступили SAMUELL и Джонни (по 12), а также BBM и WhiteWolff (по 11).
В общем зачете на первое место вышел РеалЕкатеринбург. Далее с некоторым отставанием идут scouser17, Yas и lyavon.
Полностью таблица выглядит так:
1. РеалЕкатеринбург - 126
2. scouser17 - 123
3-4. Yas, lyavon - 122
5. SAMUELL - 120
6-7. Taivin, ВВМ - 115
8-9. ali, WhiteWolff - 113
10. Зенден - 109
11. liverpool40 - 107
12-13. Алексей, lopatasamolet - 105
14-15. evgenpesh, Джонни - 103
16. Strateg - 91
17. Пьянь - 86
18. TurculeC - 60
19. tyler37 - 53
20. Михаил - 20
21. Димон - 18
22. Предсказатель - 17
23. VGA - 14
24-25. mix63, Cozanostra - 13
26. Fantastic - 12
27-29. eaaerdjkee, Филипп, oleg - 10
30-31. nik name - 9
32. Betor - 8
33-36. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
37. boing330 - 6
38. Владимир Евгеньевич - 5
39-42. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
43. Ren4ik - 3
44. Илья - 2
45. dimabaev - 1
46. FORCABARCA - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|12
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|13
|Сток Сити
|10
|11
|14
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4