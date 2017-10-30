Турнир прогнозов: итоги 15 тура

Завершился 15-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал lyavon, набравший 14 очков. Неплохо выступили SAMUELL и Джонни (по 12), а также BBM и WhiteWolff (по 11).

В общем зачете на первое место вышел РеалЕкатеринбург. Далее с некоторым отставанием идут scouser17, Yas и lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. РеалЕкатеринбург - 126

2. scouser17 - 123

3-4. Yas, lyavon - 122

5. SAMUELL - 120

6-7. Taivin, ВВМ - 115

8-9. ali, WhiteWolff - 113

10. Зенден - 109

11. liverpool40 - 107

12-13. Алексей, lopatasamolet - 105

14-15. evgenpesh, Джонни - 103

16. Strateg - 91

17. Пьянь - 86

18. TurculeC - 60

19. tyler37 - 53

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. Предсказатель - 17

23. VGA - 14

24-25. mix63, Cozanostra - 13

26. Fantastic - 12

27-29. eaaerdjkee, Филипп, oleg - 10

30-31. nik name - 9

32. Betor - 8

33-36. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

37. boing330 - 6

38. Владимир Евгеньевич - 5

39-42. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

43. Ren4ik - 3

44. Илья - 2

45. dimabaev - 1

46. FORCABARCA - 0

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