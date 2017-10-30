Турнир прогнозов: итоги 15 тура

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Турнир прогнозов: итоги 15 тура

Завершился 15-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал lyavon, набравший 14 очков. Неплохо выступили SAMUELL и Джонни (по 12),  а также BBM и WhiteWolff (по 11).

В общем зачете на первое место вышел РеалЕкатеринбург. Далее с некоторым отставанием идут scouser17, Yas и lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. РеалЕкатеринбург - 126

2. scouser17 - 123

3-4. Yas, lyavon - 122

5. SAMUELL - 120 

6-7. Taivin, ВВМ - 115

8-9. ali, WhiteWolff - 113

10. Зенден - 109

11. liverpool40 - 107

12-13. Алексей, lopatasamolet - 105

14-15. evgenpesh, Джонни - 103

16. Strateg - 91

17. Пьянь - 86

18. TurculeC - 60

19. tyler37 - 53

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. Предсказатель - 17

23. VGA - 14

24-25. mix63, Cozanostra - 13

26. Fantastic - 12

27-29. eaaerdjkee, Филипп, oleg - 10

30-31. nik name - 9 

32. Betor - 8

33-36. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

37. boing330 - 6

38. Владимир Евгеньевич - 5

39-42. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

43. Ren4ik - 3

44. Илья - 2

45. dimabaev - 1

46. FORCABARCA - 0

Не пропустите: "Марсель" минимально победил "Лилль". | http://soccernews.ru

комментарии
Taivin

Taivin 28 октября 2017 13:20 МЮ - Тоттенхэм - 2:1, Вест Бромвич - МанСити - 0:2, Милан - Юве - 1:2, Ростов - Спартак -0:1, Бавария - Лейпциг - 2:0, Атлетико - Вильярреал - 1:0, Атлетик - БАРСЕЛОНА - 0-2, Зенит-Локо -2:1, Каталонская Жирона - pеал - 1:3, Лилль - Марсель - 1:2 Pri vsem uvazhenii no ya tozhe 12 ochkov namral, no naschitali 10

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Taivin

Pri vsem uvazhenii no ya tozhe 12 ochkov nabral, no naschitali 10

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WhiteWolff

Я вроде набрал 12 очков, где я ошибся?

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Пьянь

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:1 - 0, Вест Бромвич - Манчестер Сити - 1:3 - 1, Милан - Ювентус - 1:2 - 1, Ростов - Спартак - 0:0 - 1 (так как разница в 2 мяча, сыграли бы 1-1, было бы 2 очка), Бавария - Лейпциг - 3:1 - 2, Атлетико - Вильярреал - 1:0 - 0, Атлетик - Барселона - 0:2 - 3, Зенит - Локомотив - 0:1 - 1, Жирона - Реал - 0:4 - 0, Лилль - Марсель - 1:2 - 2. Итого - 11.

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WhiteWolff

Спасибо! (так как разница в 2 мяча, сыграли бы 1-1, было бы 2 очка) вот этого не знал

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
12 Хаддерсфилд Таун 10 12
13 Сток Сити 10 11
14 Вест Бромвич Альбион 10 10
15 Лестер Сити 9 9
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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