Турнир прогнозов: итоги 16 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: итоги 16 тура

Завершился 16-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал Yas, набравший 15 очков. Также хорошо выступили Алексей (13), ali, РеалЕкатеринбург и Зенден (по 11).

В общем зачете первое-вторые места теперь делят РеалЕкатеринбург и Yas, довольно ощутимо оторвавшиеся от scouser17 и SAMUELL.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. РеалЕкатеринбург, Yas - 137
3-4. scouser17, SAMUELL - 130
5. lyavon - 129
6. Taivin - 128
7. ali - 124
8. WhiteWolff - 123
9. ВВМ - 122
10. Зенден - 120
11. Алексей - 118
12-13. liverpool40, lopatasamolet - 114
14-15. evgenpesh, Джонни - 111
16. Strateg - 97
17. Пьянь - 96
18. TurculeC - 68
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 23
21. Михаил - 20
22. Димон - 18
23. VGA - 14
24-25. mix63, Cozanostra - 13
26. Fantastic - 12
27-30. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
31-32. nik name - 9 
33. Betor - 8
34-37. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
38. boing330 - 6
39. Владимир Евгеньевич - 5
40-43. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
44. Ren4ik - 3
45. Илья - 2
46. dimabaev - 1

Не пропустите: Фабрегас: "Игроки "Челси" недовольны работой Конте? Это неправда". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
Полная таблица

топ-5 тегов