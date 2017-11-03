Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Завершился 16-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.
Лучший результат показал Yas, набравший 15 очков. Также хорошо выступили Алексей (13), ali, РеалЕкатеринбург и Зенден (по 11).
В общем зачете первое-вторые места теперь делят РеалЕкатеринбург и Yas, довольно ощутимо оторвавшиеся от scouser17 и SAMUELL.
Полностью таблица выглядит так:
1-2. РеалЕкатеринбург, Yas - 137
3-4. scouser17, SAMUELL - 130
5. lyavon - 129
6. Taivin - 128
7. ali - 124
8. WhiteWolff - 123
9. ВВМ - 122
10. Зенден - 120
11. Алексей - 118
12-13. liverpool40, lopatasamolet - 114
14-15. evgenpesh, Джонни - 111
16. Strateg - 97
17. Пьянь - 96
18. TurculeC - 68
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 23
21. Михаил - 20
22. Димон - 18
23. VGA - 14
24-25. mix63, Cozanostra - 13
26. Fantastic - 12
27-30. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
31-32. nik name - 9
33. Betor - 8
34-37. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
38. boing330 - 6
39. Владимир Евгеньевич - 5
40-43. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
44. Ren4ik - 3
45. Илья - 2
46. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|8
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Спартак Москва
|4
|5
|4
|Марибор
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|4
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Наполи
|4
|3
|4
|Фейеноорд
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|4
|10
|2
|Порту
|4
|6
|3
|РБ Лейпциг
|4
|4
|4
|Монако
|4
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|4
|10
|2
|Реал Мадрид
|4
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|4
|2
|4
|АПОЭЛ
|4
|2