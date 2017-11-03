Турнир прогнозов: итоги 16 тура

Завершился 16-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал Yas, набравший 15 очков. Также хорошо выступили Алексей (13), ali, РеалЕкатеринбург и Зенден (по 11).

В общем зачете первое-вторые места теперь делят РеалЕкатеринбург и Yas, довольно ощутимо оторвавшиеся от scouser17 и SAMUELL.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. РеалЕкатеринбург, Yas - 137

3-4. scouser17, SAMUELL - 130

5. lyavon - 129

6. Taivin - 128

7. ali - 124

8. WhiteWolff - 123

9. ВВМ - 122

10. Зенден - 120

11. Алексей - 118

12-13. liverpool40, lopatasamolet - 114

14-15. evgenpesh, Джонни - 111

16. Strateg - 97

17. Пьянь - 96

18. TurculeC - 68

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 23

21. Михаил - 20

22. Димон - 18

23. VGA - 14

24-25. mix63, Cozanostra - 13

26. Fantastic - 12

27-30. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

31-32. nik name - 9

33. Betor - 8

34-37. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

38. boing330 - 6

39. Владимир Евгеньевич - 5

40-43. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

44. Ren4ik - 3

45. Илья - 2

46. dimabaev - 1

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