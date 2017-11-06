Турнир прогнозов: итоги 17 тура
Завершился 17-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.
Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 17 очков. Также хорошо выступили Зенден (16), evgenpesh, дайм и Yas (по 15).
В общем зачете на первое место вышел Yas. Его тесной группой преследуют РеалЕкатеринбург, scouser17, SAMUELL и Taivin.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 152
2. РеалЕкатеринбург - 145
3. scouser17 - 144
4. SAMUELL - 143
5. Taivin - 141
6. lyavon - 137
7. Зенден - 136
8. WhiteWolff - 135
9. ВВМ - 134
10. ali - 133
11. lopatasamolet - 131
12. evgenpesh - 126
13. Алексей - 124
14-15. liverpool40, Джонни - 120
16-17. Strateg, 17. Пьянь - 106
18. TurculeC - 68
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 33
21. Михаил - 20
22. Димон - 18
23. дайм - 15
24. VGA - 14
25-26. mix63, Cozanostra - 13
27. Fantastic - 12
28-31. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
32-33. nik name - 9
34. Betor - 8
35-38. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
39. boing330 - 6
40. Владимир Евгеньевич - 5
41-44. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
45. Ren4ik - 3
46. Илья - 2
47. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4