Турнир прогнозов: итоги 17 тура

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Турнир прогнозов: итоги 17 тура

Завершился 17-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 17 очков. Также хорошо выступили Зенден (16), evgenpesh, дайм и Yas (по 15).

В общем зачете на первое место вышел Yas. Его тесной группой преследуют РеалЕкатеринбург,  scouser17SAMUELL и Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 152

2. РеалЕкатеринбург - 145

3. scouser17 - 144

4. SAMUELL - 143

5. Taivin - 141

6. lyavon - 137

7. Зенден - 136

8. WhiteWolff - 135

9. ВВМ - 134

10. ali - 133

11. lopatasamolet - 131

12. evgenpesh - 126

13. Алексей - 124

14-15. liverpool40, Джонни - 120

16-17. Strateg, 17. Пьянь - 106

18. TurculeC - 68

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 33

21. Михаил - 20

22. Димон - 18

23. дайм - 15

24. VGA - 14

25-26. mix63, Cozanostra - 13

27. Fantastic - 12

28-31. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

32-33. nik name - 9 

34. Betor - 8

35-38. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

39. boing330 - 6

40. Владимир Евгеньевич - 5

41-44. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

45. Ren4ik - 3

46. Илья - 2

47. dimabaev - 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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