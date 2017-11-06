Турнир прогнозов: итоги 17 тура

Завершился 17-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 17 очков. Также хорошо выступили Зенден (16), evgenpesh, дайм и Yas (по 15).

В общем зачете на первое место вышел Yas. Его тесной группой преследуют РеалЕкатеринбург, scouser17, SAMUELL и Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 152

2. РеалЕкатеринбург - 145

3. scouser17 - 144

4. SAMUELL - 143

5. Taivin - 141

6. lyavon - 137

7. Зенден - 136

8. WhiteWolff - 135

9. ВВМ - 134

10. ali - 133

11. lopatasamolet - 131

12. evgenpesh - 126

13. Алексей - 124

14-15. liverpool40, Джонни - 120

16-17. Strateg, 17. Пьянь - 106

18. TurculeC - 68

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 33

21. Михаил - 20

22. Димон - 18

23. дайм - 15

24. VGA - 14

25-26. mix63, Cozanostra - 13

27. Fantastic - 12

28-31. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

32-33. nik name - 9

34. Betor - 8

35-38. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

39. boing330 - 6

40. Владимир Евгеньевич - 5

41-44. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

45. Ren4ik - 3

46. Илья - 2

47. dimabaev - 1

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