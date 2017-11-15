Турнир прогнозов: итоги 18 тура

Завершился 18-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных сборных. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.

Лучший результат показал Алексей, набравший 17 очков. Также хорошо выступили Михайленко Анатолий и Strateg (по 13).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, который увеличил отрыв от РеалЕкатеринбург. На третью позицию поднялся Taivin. Далее плотной группой идут SAMUELL, lyavon, Зенден и WhiteWolff.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 163

2. РеалЕкатеринбург - 153

3. Taivin - 151

4. SAMUELL - 150

5. lyavon - 148

6-7. Зенден, WhiteWolff - 147

8. scouser17 - 144

9. ali - 142

10-12. ВВМ, lopatasamolet, Алексей - 141

13. evgenpesh - 126

14. Джонни - 130

15. liverpool40 - 120

16. Strateg - 123

17. Пьянь - 112

18. TurculeC - 77

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Михаил - 20

22. Димон - 18

23. дайм - 15

24. VGA - 14

25-27. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

28. Fantastic - 12

29-32. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

33-34. nik name, влад - 9

35. Betor - 8

36-40. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

41-42. boing330, Хас - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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