Турнир прогнозов: итоги 18 тура
Завершился 18-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных сборных. В нем поучаствовали 20 пользователей сайта.
Лучший результат показал Алексей, набравший 17 очков. Также хорошо выступили Михайленко Анатолий и Strateg (по 13).
В общем зачете продолжает лидировать Yas, который увеличил отрыв от РеалЕкатеринбург. На третью позицию поднялся Taivin. Далее плотной группой идут SAMUELL, lyavon, Зенден и WhiteWolff.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 163
2. РеалЕкатеринбург - 153
3. Taivin - 151
4. SAMUELL - 150
5. lyavon - 148
6-7. Зенден, WhiteWolff - 147
8. scouser17 - 144
9. ali - 142
10-12. ВВМ, lopatasamolet, Алексей - 141
13. evgenpesh - 126
14. Джонни - 130
15. liverpool40 - 120
16. Strateg - 123
17. Пьянь - 112
18. TurculeC - 77
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 43
21. Михаил - 20
22. Димон - 18
23. дайм - 15
24. VGA - 14
25-27. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
28. Fantastic - 12
29-32. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
33-34. nik name, влад - 9
35. Betor - 8
36-40. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
41-42. boing330, Хас - 6
43. Владимир Евгеньевич - 5
44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
48. Ren4ik - 3
49. Илья - 2
50. dimabaev - 1
51. Богдан - 0
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