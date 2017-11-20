Турнир прогнозов: итоги 19 тура

Завершился 19-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам европейских чемпионатов. В нем поучаствовали 18 пользователей сайта.

Лучше всех выступили Зенден и РеалЕкатерунбург, набравшие по 19 очков. Также хорошие результаты показали Taivin и Пьянь (по 18).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, но РеалЕкатеринбург значительно сократил отставание. Улучшили свои позиции Taivin и Зенден.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 176

2. РеалЕкатеринбург - 172

3. Taivin - 169

4. Зенден - 166

5. SAMUELL - 162

6. lyavon - 159

7. WhiteWolff - 156

8. ВВМ - 155

9. ali - 154

10. Алексей - 153

11-12. scouser17, lopatasamolet - 151

13. evgenpesh - 134

14. Strateg - 133

15-16. Джонни, Пьянь - 130

17. liverpool40 - 127

18. TurculeC - 89

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Михаил - 20

22. Димон - 18

23. Хас - 16

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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