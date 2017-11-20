Турнир прогнозов: итоги 19 тура
Завершился 19-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам европейских чемпионатов. В нем поучаствовали 18 пользователей сайта.
Лучше всех выступили Зенден и РеалЕкатерунбург, набравшие по 19 очков. Также хорошие результаты показали Taivin и Пьянь (по 18).
В общем зачете продолжает лидировать Yas, но РеалЕкатеринбург значительно сократил отставание. Улучшили свои позиции Taivin и Зенден.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 176
2. РеалЕкатеринбург - 172
3. Taivin - 169
4. Зенден - 166
5. SAMUELL - 162
6. lyavon - 159
7. WhiteWolff - 156
8. ВВМ - 155
9. ali - 154
10. Алексей - 153
11-12. scouser17, lopatasamolet - 151
13. evgenpesh - 134
14. Strateg - 133
15-16. Джонни, Пьянь - 130
17. liverpool40 - 127
18. TurculeC - 89
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 43
21. Михаил - 20
22. Димон - 18
23. Хас - 16
24. дайм - 15
25. VGA - 14
26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
29. Fantastic - 12
30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
34-35. nik name, влад - 9
36. Betor - 8
37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
42. boing330 - 6
43. Владимир Евгеньевич - 5
44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
48. Ren4ik - 3
49. Илья - 2
50. dimabaev - 1
51. Богдан - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|12
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2