Турнир прогнозов: итоги 19 тура

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Турнир прогнозов: итоги 19 тура

Завершился 19-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам европейских чемпионатов. В нем поучаствовали 18 пользователей сайта.

Лучше всех выступили Зенден и РеалЕкатерунбург, набравшие по 19 очков. Также хорошие результаты показали Taivin и Пьянь (по 18).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, но РеалЕкатеринбург значительно сократил отставание. Улучшили свои позиции Taivin и Зенден.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 176

2. РеалЕкатеринбург - 172

3. Taivin - 169

4. Зенден - 166

5. SAMUELL - 162

6. lyavon - 159

7. WhiteWolff - 156

8. ВВМ - 155

9. ali - 154

10. Алексей - 153

11-12. scouser17, lopatasamolet - 151 

13. evgenpesh - 134

14. Strateg - 133

15-16. Джонни, Пьянь - 130

17. liverpool40 - 127

18. TurculeC - 89

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Михаил - 20

22. Димон - 18

23. Хас - 16

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9 

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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1 Бавария Мюнхен 12 29
2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 12 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
17 Фрайбург 12 8
18 Кельн 12 2
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