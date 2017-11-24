Турнир прогнозов: итоги 20 тура
Завершился 20-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 16 пользователей сайта.
Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 14 очков. Неплохо также выступили TurculeC (10), а также WhiteWolff, Хас и Пьянь (по 9).
В общем зачете по-прежнему лидирует Yas, немного увеличивший отрыв от РеалЕкатеринбург. Далее идут Taivin, Зенден и ali.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 183
2. РеалЕкатеринбург - 178
3. Taivin - 176
4. Зенден - 172
5. ali - 171
6. SAMUELL - 170
7-8. lopatasamolet, WhiteWolff - 165
9. lyavon - 164
10. ВВМ - 162
11. Алексей - 158
12. scouser17 - 157
13. Strateg - 141
14. Пьянь - 139
15. evgenpesh - 134
16. Джонни - 130
17. liverpool40 - 127
18. TurculeC - 99
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 43
21. Хас - 25
22. Михаил - 20
23. Димон - 18
24. дайм - 15
25. VGA - 14
26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
29. Fantastic - 12
30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
34-35. nik name, влад - 9
36. Betor - 8
37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
42. boing330 - 6
43. Владимир Евгеньевич - 5
44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
48. Ren4ik - 3
49. Илья - 2
50. dimabaev - 1
51. Богдан - 0
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|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2