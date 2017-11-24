Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Завершился 20-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 16 пользователей сайта.

Лучший результат показал lopatasamolet, набравший 14 очков. Неплохо также выступили TurculeC (10), а также WhiteWolff, Хас и Пьянь (по 9).

В общем зачете по-прежнему лидирует Yas, немного увеличивший отрыв от РеалЕкатеринбург. Далее идут Taivin, Зенден и ali.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 183

2. РеалЕкатеринбург - 178

3. Taivin - 176

4. Зенден - 172

5. ali - 171

6. SAMUELL - 170

7-8. lopatasamolet, WhiteWolff - 165

9. lyavon - 164

10. ВВМ - 162

11. Алексей - 158

12. scouser17 - 157

13. Strateg - 141

14. Пьянь - 139

15. evgenpesh - 134

16. Джонни - 130

17. liverpool40 - 127

18. TurculeC - 99

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Хас - 25

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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