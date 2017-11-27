Турнир прогнозов: итоги 21 тура

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Турнир прогнозов: итоги 21 тура

Завершился 21-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 16 пользователей сайта. 

Тур оказался очень непростым для прогнозирования. Лучший результат показал lyavon, набравший всего 11 очков. Также неплохо выступили lopatasamolet и Алексей (по 10).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, но РеалЕкатеринбург и Taivin подбираются к нему все ближе. Вслед за первой тройкой плотной группой идут Зенден, ali, SAMUELL, lopatasamolet и lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 190

2. РеалЕкатеринбург - 186

3. Taivin - 185

4. Зенден - 178

5-6. ali, SAMUELL - 176

7-8. lopatasamolet, lyavon - 175

9. WhiteWolff - 172

10. ВВМ - 170

11. Алексей - 168

12. scouser17 - 159

13-14. Strateg, Пьянь - 145

15-16. evgenpesh, liverpool40 - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 99

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Хас - 28

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9 

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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комментарии
Алексей

ошибка кажется. по моим подсчетам у меня 12 очков

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1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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