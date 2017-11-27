Турнир прогнозов: итоги 21 тура

Завершился 21-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 16 пользователей сайта.

Тур оказался очень непростым для прогнозирования. Лучший результат показал lyavon, набравший всего 11 очков. Также неплохо выступили lopatasamolet и Алексей (по 10).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, но РеалЕкатеринбург и Taivin подбираются к нему все ближе. Вслед за первой тройкой плотной группой идут Зенден, ali, SAMUELL, lopatasamolet и lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 190

2. РеалЕкатеринбург - 186

3. Taivin - 185

4. Зенден - 178

5-6. ali, SAMUELL - 176

7-8. lopatasamolet, lyavon - 175

9. WhiteWolff - 172

10. ВВМ - 170

11. Алексей - 168

12. scouser17 - 159

13-14. Strateg, Пьянь - 145

15-16. evgenpesh, liverpool40 - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 99

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Хас - 28

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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