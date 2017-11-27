Турнир прогнозов: итоги 21 тура
Завершился 21-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем поучаствовали 16 пользователей сайта.
Тур оказался очень непростым для прогнозирования. Лучший результат показал lyavon, набравший всего 11 очков. Также неплохо выступили lopatasamolet и Алексей (по 10).
В общем зачете продолжает лидировать Yas, но РеалЕкатеринбург и Taivin подбираются к нему все ближе. Вслед за первой тройкой плотной группой идут Зенден, ali, SAMUELL, lopatasamolet и lyavon.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 190
2. РеалЕкатеринбург - 186
3. Taivin - 185
4. Зенден - 178
5-6. ali, SAMUELL - 176
7-8. lopatasamolet, lyavon - 175
9. WhiteWolff - 172
10. ВВМ - 170
11. Алексей - 168
12. scouser17 - 159
13-14. Strateg, Пьянь - 145
15-16. evgenpesh, liverpool40 - 134
17. Джонни - 130
18. TurculeC - 99
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 43
21. Хас - 28
22. Михаил - 20
23. Димон - 18
24. дайм - 15
25. VGA - 14
26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
29. Fantastic - 12
30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
34-35. nik name, влад - 9
36. Betor - 8
37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
42. boing330 - 6
43. Владимир Евгеньевич - 5
44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
48. Ren4ik - 3
49. Илья - 2
50. dimabaev - 1
51. Богдан - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8